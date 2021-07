États-Unis: six mois après l'assaut, les accès aux pelouses du Capitole rouvrent

Six mois après l’assaut du 6 janvier contre le Congrès, les Américains vont de nouveau avoir accès aux pelouses qui entourent le Capitole. Les barrières métalliques érigées autour du bâtiment sont en train d’être enlevées, conformément aux recommandations de la police du Capitole qui estime le dispositif de sécurité habituel désormais suffisant. Un soulagement pour les habitants du quartier.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« J’espérais marcher autour du Capitole, mais ça attendra demain », dit John, un habitant du quartier venu dès le début de la matinée pour assister au retrait des barrières de sécurité. Mais l’opération va s’étaler sur trois jours. Les panneaux qui interdisaient l’accès au Capitole ont déjà été retirés, et il n’y a plus de lames de rasoirs au-dessus des barrières de fer noires qui entourent le Congrès.

Mary Karry et Hyacint Williams sont venues en voisines les prendre en photo une dernière fois. « En tant que voisins du Capitole on demandait le retrait de ces barrières on a même organisé une manifestation, dit Mary. Il y a eu beaucoup de tensions et de traumatismes ici et c’est agréable de ne plus voir la zone militarisée. »

« C’était nécessaire de protéger les gens qui travaillent pour nous au Congrès, mais je pense oui, qu’il est temps d’enlever ces barrières parce que les choses se sont apaisées depuis que Biden est à la Maison Blanche, poursuit Hyacint. Et je pense que les gens se sentent plus en sécurité. »

Ce samedi matin, les résidents du quartier de Capitol Hill organisent une fête devant le Congrès pour célébrer le retrait des barrières de sécurité.

