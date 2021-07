États-Unis: les républicains ultraconservateurs réunis à Dallas pour la conférence CPAC

Le mois dernier Dallas avait déjà été le siège d’une convention des complotistes de QAnon. Ce week-end, la ville est à nouveau l’épicentre de la droite aux États-Unis. La conférence CPAC (Conservative Political Action Conference), le rendez-vous des républicains conservateurs, qui se réunit exceptionnellement pour la deuxième fois cette année, a choisi cet été de réunir les leaders parmi les plus conservateurs des États-Unis au Texas.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Qui est derrière l’administration Biden? Comment sécuriser les élections, combattre la manipulation étrangère ou la destruction de l’Histoire et de ce qui est sacré par la gauche, voici le menu de cette CPAC.

Pour aborder ces thèmes, des membres de l’ancienne administration Trump ont été conviés comme Chad Wolf, Stephen Miller, mais aussi Donald Trump Junior, et bien sûr Donald Trump lui même. Peu de monde avait pu assister à sa venue au Texas il y a une dizaine de jour pour inspecter un pan du mur qu’il a fait construire, cette fois beaucoup de suppporters sont attendus.

Par contre, de Ted Cruz, lui qui est pourtant un régulier des CPAC, n'est pas au programme, ni le gouverneur texan Greg Abbott. Il faut dire qu’au sein de son parti il il est assez décrié pour ses décisions autour du Covid-19, et surtout ses cinq concurrents à la primaire républicaine qui se tient en mars prochain ont tous obtenu une place sur le podium de cette conférence.

Sans masque et sans distanciation sociale, l’entrée à cette conférence CPAC, coûte entre 275 et de 15 000 dollars en billets premium et toutes les places ont déjà été vendues.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne