À la Une: zones d’ombre dans l’enquête sur la mort du président haïtien

L’enquête se poursuit, en Haïti, après l’assassinat du président Jovenel Moïse. La police nationale a déclaré, dimanche, avoir arrêté un Haïtien présenté comme l’un des auteurs intellectuels de l’assassinat. La police soutient qu’il a recruté, à travers une entreprise vénézuélienne domiciliée en Floride, les 26 membres du commando présumément responsable de la mort du président. Le Miami Herald donne ce lundi plus d’informations sur Christian Emmanuel Sanon, 63 ans, qui se fait appeler « Docteur », mais ne dispose d’aucune licence médicale. Le quotidien se demande comment il a pu financer un complot aussi coûteux alors que son entreprise a déposé le bilan.

De nombreuses autres zones d’ombres subsistent dans cette enquête. Comment expliquer que personne d’autre que le président ne soit mort cette nuit-là ? Comment expliquer que personne ne se soit interposé entre lui et le commando ? Le journal Le Nouvelliste rappelle que les responsables de la sécurité de Jovenel Moïse sont actuellement « sous le coup de mesures conservatoires » : « leurs armes de service leur ont été retirées » et ils doivent pointer matin et soir à « l’inspection générale ». Dimitri Herard, le chef de l’Unité de sécurité générale du Palais national, doit être interrogé formellement mardi. Cet homme fait « l’objet d’une enquête aux États-Unis pour trafic d’armes » selon Ayibopost et voyage fréquemment en Colombie selon le journal colombien Semana.

Le rôle des présumés « mercenaires » en question

Le rôle joué par les présumés mercenaires colombiens dans l’assassinat du président Jovenel Moïse pose aussi question. Comment expliquer qu’ils n’aient pas fui le pays après l’assassinat ? Selon Radio Tele Metronome, le gouvernement colombien entend rapatrier les dépouilles de ses ressortissants, parle de confusion et exprime sa solidarité envers les familles de ces présumés mercenaires. « Comme dans un roman d’Agatha Christie », tout le monde a un mobile et « personne n’est tirée d’affaire », résume El Espectador en Colombie. « Dans un pays miné par la corruption, les gangs criminels et la haine politique, les Haïtiens se méfient de tout et de tous ».

Pour ajouter à la confusion, le mystère demeure autour d’une note vocale attribuée à la Première dame, largement diffusée sur Twitter, notamment sur des comptes officiels du gouvernement haïtien. Martine Moïse, blessée pendant l’attaque et soignée actuellement en Floride, y appelle à « poursuivre la bataille » menée par son mari. Mais ce message serait faux selon Ayibopost. Le média indépendant a fait analyser la voix de la première dame par deux « groupes d’experts en intelligence artificielle ». Ils sont formels : la voix du message n’est pas celle de Martine Moïse.

Dimanche soir, une équipe de sept fonctionnaires américains est arrivée à Port-au-Prince. Il s’agit de « responsables politiques du Conseil national de sécurité, du département d’État et de l’Administration de la sécurité des transports, ainsi que des enquêteurs du F.B.I., du département de la justice et du département de la sécurité intérieure », selon le New York Times.

Cuba : manifestations historiques dimanche

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a accusé lundi le gouvernement américain de mener « une politique d’asphyxie économique pour provoquer des troubles sociaux » et « un changement de régime » sur l’île, au lendemain de manifestations historiques contre le gouvernement. Pour le journal officiel Granma, ces manifestations n’étaient que la « provocation d’un groupe de contre-révolutionnaires qui a tenté de renverser l’ordre alors que Cuba se débat non seulement avec le Covid-19, mais aussi, depuis plus de 60 ans, avec le blocus économique, commercial et financier des États-Unis ». Des contre-manifestations de soutien au gouvernement cubain ont fleuri un peu partout dans le pays. Cubadebate s’en fait l’écho. Le président a lui-même manifesté, explique Granma : il était à San Antonio de los Baños, dans la province d’Artemisa.

Les journaux du continent américain reviennent aussi largement sur ces manifestations historiques pour la liberté et la démocratie. Le mot « Liberté » s’affiche en Une du site web du Miami Herald. Cette manifestation qualifiée de « sans précédent » fait aussi la Une des principaux quotidiens du Pérou, du Chili ou encore du Guatemala. « S’il est vrai que ce pays connaît des progrès indéniables en matière de science, de médecine et d’éducation », écrit l’éditorialiste de Prensa Libre, « il est clair que cela ne suffit pas. La situation économique précaire de millions de Cubains, ainsi que l’absence de garanties démocratiques depuis tant de décennies, ont amené une bonne partie de la population à un point de lassitude qui les a fait descendre dans la rue ». Le journal guatémaltèque appelle à une réaction de la communauté internationale en cas de « mesure répressive du gouvernement cubain à l’encontre des manifestants ». Clarin s’étonne du silence de Buenos Aires, il souligne que contrairement aux organisations de défense des droits de l’homme, « le gouvernement argentin a jusqu’à présent évité de prendre position sur la question ».

