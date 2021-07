États-Unis: les élus démocrates quittent le Texas pour bloquer le vote de la loi électorale

Au Texas, la Constitution requiert 100 présents à la Chambre des représentant sur les 150 membres pour tout vote de loi. Getty Images via AFP - TAMIR KALIFA

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Texas, un projet de loi électoral, plus restrictif que celui de Géorgie, avait été critiqué par Joe Biden et Kamala Harris. À l’heure du premier vote, les Démocrates avaient quitté le Parlement, empêchant son passage lors des dernières heures de la session législative, le 31 mai dernier. Ils étaient réunis en session extraordinaire pour le vote de lois très conservatrice sur l’éducation, les droits transgenre, le droit d’expression sur Facebook et Twitter et cette loi électorale. La majorité des Démocrates a à nouveau décidé d’empêcher le quorum et de quitter le territoire du Texas.