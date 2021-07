Haïti: face au chaos, l'envie de partir à tout prix

Quatre jours après l’assassinat du président Jovenel Moïse, de plus en plus d'Haïtiens continuent de fuir la capitale Port-au-Prince pour se réfugier dans les villes de provinces. Pour l’instant, trois groupes réclament le pouvoir, ce qui poussent les Haïtiens à vouloir à tout prix quitter le pays pour échapper au chaos en cours.

Avec notre correspondant aux Gonaïves, Ronel Paul

Abimaël Lector est originaire des Gonaïves. Il vivait à Port-au-Prince et tenait un petit magasin de téléphone portable et d’accessoires. Samedi, il est rentré aux Gonaïves par crainte de se faire assassiner dans les rues de la capitale.

« Franchement, je ne vois pas mon avenir dans ce pays, explique-t-il. Parce que je me suis entendu compte que rester en Haïti, c’est comme se pendre à une corde. Franchement, si j’avais un peu d’argent je quitterais ce pays. Parce qu’à chaque fois que tu passes une minute ou deux minutes sans te faire tuer, il faut dire merci à Dieu. »

Ce vendredi 9 juillet, de nombreux Haïtiens se sont présentés devant l’ambassade américaine à Port-au-Prince pour demander l’asile politique. Une démarche applaudie par Marc-Emmanuel Bertaud, étudiant en génie civil à l’université Quiskeya de Port-au-Prince. Par précaution, Il est rentré aux Gonaïves, sa ville natale.

« Il n’est plus question de se battre »

« C’est des gens qui cherchent à vivre, qui ont une envie de vivre, qui ont des projets, insiste Marc-Emmanuel Bertaud. Jusque-là, les gens qui restaient au pays, malgré les problèmes, c’était pour se battre et essayer de changer nos conditions de vie. Mais aujourd’hui, vu la situation, il n’est plus question de se battre. Moi, si je suis encore Haïti, c’est parce que je veux prendre un peu de recul pour analyser la situation et comprendre ce qui est en train de se passer avant de prendre une décision. »

En temps normal, beaucoup d’Haïtiens avaient déjà envie de quitter le pays à tout prix. Mais auparavant, c’était pour des raisons plus économiques que sécuritaires.

