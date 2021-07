États-Unis: le vibrant plaidoyer de Joe Biden en faveur du droit de vote

Dans un discours prononcé à Philadelphie, le président américain a dénoncé les assauts du camp républicain contre le droit de vote. Dix-sept États ont modifié cette année leurs lois électorales et restreint l’accès aux urnes. Selon le président, c’est le socle de la démocratie qui est visé.

Publicité Lire la suite

C'est à Philadelphie, la ville où la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaine ont vu le jour, que le président démocrate a livré un discours particulièrement énergique, à défaut de pouvoir aujourd'hui contrer des initiatives visant à établir des législations électorales restrictives, comme au Texas, en Georgie et ailleurs. « L'Amérique vit aujourd'hui (...) une tentative de saper et supprimer le droit de vote », a-t-il dit, dénonçant une « attaque contre la démocratie, une attaque contre la liberté ».

Les lois ou projets de loi visés par Joe Biden, sous prétexte de lutter contre la fraude, ont pour effet de compliquer l'accès aux urnes des minorités, et en particulier des Afro-américains, qui historiquement votent davantage démocrate.

« Le droit de vote est un pilier de la démocratie américaine », martèle le président, « et il est attaqué ». Et pour contrer Donald Trump, qui continue de dénoncer des fraudes massives lors de l’élection qu’il a perdue, Joe Biden lance : « Le grand mensonge n’est que cela : un grand mensonge. En Amérique, si tu perds tu acceptes le résultat, tu suis la Constitution, tu essayes encore, tu ne qualifie pas les faits de mensonges et tente ensuite de détruire l’expérience américaine juste parce que tu es mécontent. »

Le président compare ces lois aux lois ségrégationnistes. Il implore les élus du Congrès d’adopter la loi qui garantit le droit de vote. Mais sans l’appui des républicains, cela sera impossible. Le président n’a qu’une option: galvaniser ses troupes et les appeler à une vigilance constante pour défendre l’accès aux urnes.

► Lire aussi : États-Unis: les élus démocrates quittent le Texas pour bloquer le vote de la loi électorale

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne