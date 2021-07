Reportage

Manifestations à Cuba: le calme et l'omerta sont de retour à La Havane

Audio 01:17

Le calme est de retour à La Havane ce lundi 12 juillet après les manifestations de dimanche. AP - Ismael Francisco

RFI

Au lendemain des manifestations qui ont bouleversé Cuba ce dimanche, les autorités ont repris le contrôle total des rues cubaines. Le gouvernement de La Havane a dénoncé des manipulations et des provocations ainsi que la politique américaine « d'asphyxie économique pour provoquer des troubles sociaux ». Une chose est sûre, les Cubains sont rentrés chez eux et l'omerta et la peur semblent avoir fait leur grand retour.