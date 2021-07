Une nouvelle statue de la Liberté inaugurée à Washington

Un gros plan de la statue de la Liberté à New York (photo non datée). Le 14 juillet 2021, un modèle réduit de la statue sera inauguré à l'ambassade de France à Washington.

Une réplique de la statue de la Liberté faite sur le moule original de Bartoldi a été prêtée par la France aux États-Unis. RFI a assisté à son arrivée, ce mardi, à Washington.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Eh bien voilà, en place pour le 14-Juillet ! C'est un modèle réduit. Elle fait 1/16e de la statue qui est à New York, mais elle a été faite sur le même moule. » Philippe Etienne, ambassadeur de France à Washington accueille tout sourire la statue de la Liberté. Après son escale à New York, l’œuvre d’art a été installée face à la rue dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur.

« Il y a le symbole de l'amitié donc entre le peuple français et américain, mais aussi le symbole de la liberté, de l'hospitalité. On a trouvé que c'était un très beau symbole de faire voyager la petite sœur après la grande sœur », souligne Philippe Etienne.

Et faire voyager la petite sœur n’a pas été si simple, comme l'explique Laurent Lemetta, de la compagnie CMA CGM, chargée du transport de la statue. « On a fait un sarcophage spécifique pour la statue. C'est un sarcophage à guillotine, donc elle ne pouvait pas bouger. Elle était dans une caisse en plexiglas exactement à ses dimensions. Et quand vous transportez des pièces d'art, il faut toujours beaucoup d'attention. Et puis celle-là c'était un symbole alors on a mis encore plus d'attention. »

« C’est un beau geste », lance Karen, une Américaine qui passe sur le trottoir et découvre la statue. Elle y voit le symbole de la liberté et de l’espoir et précise : « Ce sont des valeurs importantes dont il faut se souvenir. »

La statue de la Liberté sera inaugurée en ce jour de fête nationale française par les ministres des Affaires étrangères américain et français dans les jardins de la résidence de l’ambassade de France.

