À la Une: une sortie de la crise politique est-elle envisageable en Haïti?

Si, comme le dit Le National ce mercredi, il existe littéralement « une pluie de propositions » pour sortir de cette crise, ce n’est pas pour autant qu’elles vont être écoutées. Car si d’un côté les partis politiques d’opposition et le PHTK (Parti haïtien tèt kale) sont parvenus à un accord pour que Jospeh Lambert, président d’un Sénat qui ne compte plus qu’une dizaine d’élus, occupe le poste de président par intérim et qu’Ariel Henry occupe celui du Premier ministre, « une frange de la société civile et d’autres structures politiques s’y opposent ».

Ces derniers préconisent « un consensus large et inclusif » pour trouver une solution alors que d’autres « demandent un conseil de gouvernement avec trois personnalités crédibles de la société » détaille Le National. Les intérêts individuels semblent primer sur le collectif se lamente le quotidien. Un constat partagé par Le Nouvelliste pour qui « le pays est à la croisée des chemins ». « En dehors du refus ou de l’incapacité des Haïtiens de trouver un consensus pour diriger le pays, le champ est libre à la communauté internationale pour imposer sa solution » estime le quotidien qui appelle les différents acteurs pour que « prime pour une fois l’intérêt collectif sur les intérêts de chapelle. »

Haïti : le président du PHTK n’écarte aucune piste

Le président du PHTK, la formation politique de Jovenel Moïse, dit n’écarter aucune piste concernant les commanditaires de l’assassinat du président haïtien, selon Le Nouvelliste qui revient sur une interview (en créole) que Liné Balthazar a concédé à la radio Magik9. Entretien au cours duquel le président du Parti haïtien tèt kale dit qu’il « n’écarte pas la possibilité que ce crime provienne de sa propre famille politique ». Liné Balthazar se dit confiant pour que la justice et la police haïtienne, qui disposent de nombreux éléments, parviennent à débusquer ces fameux commanditaires. Sa famille politique, explique-t-il, n’est pas à l’abri de tout soupçon, tout comme les autres formations politiques. Et Liné Balthazar met en garde : « Je ne veux pas qu’il y ait des interférences politiques, une tendance à faire une appropriation politique du cadavre de Jovenel Moïse favorisant à des individus de régler leurs affaires personnelles et politiques », avant d’ajouter : « Si on ne parvient pas à faire la lumière sur ce dossier, aucun autre président ne sera en sécurité dans le pays ».

Le mouvement de contestation se poursuit à Cuba

Les manifestations se poursuivent et les autorités confirment une première victime en plus de nombreuses arrestations – plus d’une centaine selon la presse étrangère. Des informations qui font la Une d’El Nuevo Herald, quotidien américain en langue espagnole, très proche de la diaspora cubaine. Selon ce journal, ces chiffres auraient été annoncés par des médias officiels cubains. La première victime de la répression des autorités est un homme de 36 ans, décédé à Arroyo Naranjo, une des 15 municipalités de La Havane où les forces de l’ordre s’étaient déployées en nombre lundi dernier. Hier, les Cubains sont à nouveau descendus dans les rues de certaines localités pour exprimer leur ras-le-bol, en particulier en province, car La Havane est littéralement bouclée par les forces de l’ordre, explique El Nuevo Herald. Des rassemblements qui se sont tenus malgré la coupure du réseau internet, principal moyen utilisé pour appeler à manifester, rappelle le quotidien colombien La Republica.

Les États-Unis pris en étau dans le dossier cubain

Le président américain Joe Biden a appelé il y a deux jours les autorités cubaines à rétablir les connexions internet coupées depuis dimanche dernier. Et face à cette situation, le gouverneur Ron DeSantis, gouverneur républicain de l’État de Floride, appelle les compagnies américaines, basées dans son État, à mettre en place des solutions pour que les Cubains puissent se connecter et pour que le monde sache ce qu’il se passe à Cuba. C’est ce qu’explique le Tampa Bay Times. Selon lui, ces entreprises sont à même de proposer des connexions par satellite, un flux que les autorités cubaines ne peuvent couper. Un gouverneur qui plaide pour que la Maison Blanche conserve une ligne dure face au régime cubain, un autre thème qui alimente aujourd’hui la presse américaine, car la position de la Maison Blanche est critiquée par tous.

Joe Biden est pris en étau explique ce mercredi le Washington Post dans un article d’analyse. D’un côté il y a l’aile gauche du parti Démocrate qui appelle la Maison Blanche à détricoter les mesures prises par Donald Trump à l’encontre de Cuba et d’un autre côté il y a le parti républicain qui appelle Joe Biden à ne pas plier, ne pas négocier avec un régime dictatorial et corrompu. Des républicains qui n’hésitent pas à qualifier le président de faible. La Maison Blanche qui ne comptait pas prendre position, explique le Washington Post, a dû changer son fusil d’épaule face à ce qui pourrait être un soulèvement historique selon le quotidien. Biden est sur une corde raide, estime le Washington Post et à l’heure actuelle, les conseillers du président ne savent toujours pas comment gérer une situation qu’ils n’avaient pas anticipée.

