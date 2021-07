Cuba: les autorités tentent d'amadouer une population remontée

La Havane, le 11 juillet. Des manifestations d'une ampleur inédite sont survenues dans les rues de plusieurs villes cubaines. REUTERS - ALEXANDRE MENEGHINI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À Cuba trois jours après des manifestations historiques dans tout le pays, le gouvernement tente de rassembler et d’expliquer les difficultés économiques, à l’origine du mécontentement populaire. Le président Miguel Diaz-Canel évoque l’impact de l’embargo américain sur l’économie et appelle les Cubains à l’unité. Mais pour la population le discours sur l’embargo semble ne plus fonctionner, d’autant que l’accès à internet a été rétabli ce mercredi.