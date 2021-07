REPORTAGE

Haïti: la fermeture de la frontière avec la République dominicaine fait craindre des pénuries

Les Gonaïves, dans le nord d'Haïti. La ville est située à 150 kilomètres de Port-au-Prince (Image illustration). AFP - HECTOR RETAMAL

Haïti se montre de plus en plus dépendant du marché transfrontalier de Dajabon. Seulement deux semaines après la fermeture de la frontière haïtiano-dominicaine, après l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, une pénurie de produits essentiels et alimentaires se fait déjà sentir dans la ville des Gonaïves.