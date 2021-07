Canada: plusieurs centaines de feux de forêt ravagent l'ouest du Canada

Une vue aérienne des feux, en Colombie-Britannique, le 1er juillet 2021. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les feux de forêt continuent de ravager une partie de la Colombie-Britannique, dans l’ouest du Canada. Depuis le printemps, plus de 200 000 hectares de terre ont été brûlés par les flammes. La province, habituellement connue pour son climat tempéré et humide, fait face à une sécheresse et à une chaleur persistante.