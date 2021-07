Cuba: la mesure économique annoncée ne comble pas le mécontentement social

Le gouvernement a répondu timidement aux manifestants de dimanche 11 juillet. Sortis par milliers dans la rue, les Cubains réclamaient plus de liberté, sur fond de crise économique et de pénuries, aggravée par la crise du coronavirus et les sanctions américaines.

Avec notre correspondante à La Havane, Domitille Piron

« Nous ne voulons pas des miettes », « la liberté n’entre pas dans une valise ». Voilà quelques-unes des réactions immédiates des Cubains sur les réseaux sociaux, suite à l’annonce du gouvernement de retirer les taxes et limites sur les importations d’aliments, produits d’hygiène et médicaments par les particuliers.

Et dans les rues de la Havane les réactions sont très mitigées, alors qu’actuellement très peu de Cubains voyagent.

La jeune Gabriela considère que le gouvernement ne répond en rien aux exigences clamées par la population ce dimanche. « Selon moi ça ne sert pas à grand-chose, ça fait longtemps qu’ils auraient dû prendre cette mesure parce que ça fait très longtemps aussi qu’on manque d’aliments et de médicaments, donc pour moi cette annonce ne changera rien. Et la majorité des gens qui voyagent en ce moment vont en profiter pour ramener des choses et les revendre ici ! »

Insuffisant aussi pour Manuel Cuesta Morua, dissident notoire et promoteur d'une plateforme réclamant l'autorisation d'autres partis qui a été arrêté dimanche dernier avant d’être relâché 24h plus tard : « Les gens réclamaient des corridors humanitaires, ils voulaient recevoir des médicaments et des aliments, mais ils réclamaient également la liberté ! D’ailleurs beaucoup l’ont exprimé sur les réseaux sociaux en disant "ce n’est pas suffisant". Ce que réclament les citoyens, c’est la liberté et un espace démocratique et que l’on respecte leurs droits à liberté d’expression, d’association, tout ce qui a trait aux libertés civiles et politiques. Et selon moi, ces mesures sont insuffisantes. Désormais il devrait, d’un côté, y avoir une grande discussion au sein du pouvoir, et de l’autre, un réalignement de la société civile et de la société cubaine pour continuer à exercer une pression. Voilà selon moi les deux choses auxquelles nous allons assister prochainement, ce qui n’empêchera pas la tenue de manifestations dans les zones où le malaise social persiste. Car désormais les gens se sentent prêts, émancipés, et ils savent qu’ensemble ils sont en mesure de défendre les droits sociaux de tous les Cubains. »

De manière générale, les Cubains s’accordent tout de même à dire que c’est une bonne mesure nécessaire. « C'est une façon aussi de faire rentrer un peu de médicaments, car les gens en ont besoin », estime Marcelo Care, guide et traducteur à l’Institut cubain d’amitiés entre les peuples, qui il soutient son gouvernement. « On vit un moment très dur, il y a un blocus [l'embargo américain, NDLR], et ce qui s'est passé l'autre jour tombe dans un moment embêtant à cause de la pandémie que l'on vit. »

Ce Cubain communiste, comme les autorités, adopte à présent un discours de dénigrement des manifestants de dimanche. Avec ce premier geste, le gouvernement espère calmer les esprits.

