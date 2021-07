«Maintenant les Cubains se sentent capables de faire face aux autorités»

Cinq jours après des manifestations sans précédents à Cuba, la tension semble avoir baissé d'un cran, mais les mesures annoncées par les autorités mercredi ne vont certainement pas calmer les esprits, estime Manuel Cuesta Morua, un opposant cubain, promoteur d'une plateforme réclamant l'autorisation d'autres partis.

RFI : Que s’est-il passé dimanche dernier à Cuba ?

Manuel Cuesta Morua : Dimanche, à la surprise de toute la société cubaine et du monde entier, à San Antonio de los Baños, une localité au sud-est de La Havane, des milliers d’habitants sont descendus manifester dans les rues pour réclamer la liberté, des changements démocratiques et en entonnant « Patrie et vie », en espérant que le gouvernement prenne en compte leurs demandes en faveur d’un espace démocratique et de meilleures conditions de vie. Ils étaient des milliers, et ça s’est propagé au reste du pays. Plus de 50 villes et villages ont également réclamé ces changements. Quelque chose qu’on n’avait jamais connu dans l’histoire de Cuba.

Vous avez été arrêté dimanche dernier ?

Je tentais de rejoindre l’une des manifestations qui se tenait à La Havane. J’étais avec un militant du mouvement San Isidro. Mais, bien entendu nous étions suivis depuis que nous avions quitté nos maisons, et sur le chemin, nous avons été interpellés. Les policiers nous ont fait descendre de la voiture et nous ont forcé à entrer dans une voiture de police. Ensuite, nous avons été emmenés dans un commissariat où nous sommes restés du dimanche 4h jusqu’au lundi en fin d’après-midi.

Est-ce que ce mouvement de contestation était prévisible ?

Ça fait des années que les choses s’accumulent. Beaucoup d’acteurs, dans de nombreux endroits, et qui proviennent de différents secteurs, ont ponctuellement fait part publiquement de leur mécontentement étant donné la situation dans laquelle se trouve le pays. Ça allait exploser d’une manière ou d’une autre. Heureusement, le gouvernement cubain, qui sous-estime la société cubaine et qui se surestime, ne s’est pas rendu compte qu’il y avait des courants puissants dans le pays, avec des gens qui discutaient de ce malaise social.

Les réseaux sociaux ont permis d’accentuer cette communication, ce qui a permis de créer ce climat de confiance nécessaire pour que les gens se sentent protégés. Et tout d’un coup s’est produit ce que beaucoup attendaient pour plus tard. Les gens pensaient que cela prendrait encore un peu de temps pour que cela mûrisse. Mais la société cubaine était pressée et elle s’est révélée plus mature que ce que l’on pensait. Et c’est ainsi que ce mouvement s’est rapidement déclenché et que le malaise social s’est manifesté d’une manière qui a détruit le discours, la rhétorique du gouvernement.

Le gouvernement cubain a annoncé des mesures pour tenter de calmer la grogne populaire (notamment l'autorisation de ramener de voyage aliments, produits d'hygiène et médicaments sans limite de valeur et sans taxes douanières). Sont-elles suffisantes ?

Les gens réclamaient des corridors humanitaires, ils voulaient recevoir des médicaments et des aliments, mais ils réclamaient également la liberté. D’ailleurs beaucoup l’ont exprimé sur les réseaux sociaux en disant « ce n’est pas suffisant ». Ce que réclament les citoyens, c’est la liberté et un espace démocratique et que l’on respecte leurs droits à la liberté d’expression, d’association, tout ce qui a trait aux libertés civiles et politiques.

Selon moi, ces mesures sont insuffisantes. Désormais, il devrait d’un côté y avoir une grande discussion au sein du pouvoir, et de l’autre, un réalignement de la société civile et de la société cubaine pour continuer à exercer une pression. Voilà, selon moi, les deux choses auxquelles nous allons assister prochainement, ce qui n’empêchera pas la tenue de manifestations dans les zones où le malaise social persiste. Car désormais les gens se sentent prêts, émancipés, et ils savent qu’ensemble ils sont en mesure de défendre les droits sociaux de tous les Cubains.

Est-ce que les événements de dimanche dernier marquent une rupture selon vous ?

Oui. Maintenant les gens se sentent capables de faire face aux autorités. Et tous le disent : ils sont tous sur la même longueur d’onde.

