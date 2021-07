Cuba: après les manifestations, la population rejette la violence

Les autorités insistent sur les actes de vandalisme et les heurts, mais les violences ont émaillé de toute part: des forces de l’ordre, des manifestants et des soutiens du gouvernement.

Un mort, des dizaines de blessés et des arrestations par centaine, à Cuba près d’une semaine après les manifestations historiques qui ont secoué le pays, le président cubain continue de rejeter la faute sur les États-Unis. « Ils ont échoué dans leur plan », a dit Miguel Diaz Canel. Les manifestations du 11 juillet ont largement surpris les autorités, qui depuis tentent d’apaiser les esprits et de mobiliser également ses soutiens. Du côté de la population, le déploiement des forces de l’ordre dans les rues inquiète. À La Havane, le rejet de la violence durant ces manifestations est massif.

Avec notre correspondante à La Havane, Domitille Piron

Qui a frappé en premier durant les manifestations ? La question divise et pour ceux qui ne sont pas sortis dans la rue le 11 juillet, comme Daymi, le rejet de la violence par les manifestants est total: « Tous ces jeunes d’une vingtaine d’années ont créé beaucoup problèmes donc forcément la police a dû les arrêter et les embarquer, parce qu’ils provoquent des troubles à l’ordre public ! Il y avait des gens qui n’étaient pas là pour manifester ! »

Les autorités insistent sur les actes de vandalisme et les heurts, mais les violences sont venues de tous bords : des forces de l’ordre, des manifestants et des soutiens du gouvernement, que le président Miguel Diaz Canel a appelés à sortir dans la rue ce jour-là.

Yunior Garcia considère cet appel comme une incitation à la violence contre les manifestants: « L’appel au combat qu’a lancé Diaz-Canel est l’acte le plus irresponsable que pouvait commettre un homme politique dans une telle situation : personne n’oubliera cet appel à la violence qu’il a lancé au milieu d’une situation critique. »

La crainte des violences et des forces de l’ordre

Les Cubains considèrent qu’il y aura un avant et un après le 11 juillet, et ils espèrent du changement et du débat avec l’État.

Jorge Avila plaide pour le dialogue: « Il y a beaucoup de problèmes dans le pays qu’il faut résoudre, mais si on va vers un affrontement entre les uns et les autres moi je n’en suis pas ! La violence est fille de l’ignorance et ça ne mènera à rien. Maintenant les gens ont peur, même si on sait bien qu’il faut du changement, la violence fait peur. »

Peur des affrontements et des forces de l’ordre qui n’ont pas l’habitude de faire face à des manifestations de ce genre à Cuba.

