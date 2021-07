La campagne de vaccination s’accélère en Argentine

Un personnel de santé argentin fait l'inventaire de doses de vaccins AstraZeneca, le 4 juin 2021 à Buenos Aires. REUTERS - MATIAS BAGLIETTO

Plus de deux millions et demi de personnes, presque 6% de la population, ont reçu une injection la semaine dernière. Alors que le pays vient de franchir la barre symbolique des 100 000 morts du Covid-19 et avant l’arrivée du variant delta, le gouvernement met les bouchées doubles en multipliant les centres de vaccination.