Présidentielle au Chili: six candidats se mesurent lors de primaires officielles

A droite pour ces primaires officielles, quatre anciens ministres du président actuel Sebastian Piñera (photo). JAVIER TORRES AFP/File

Au Chili, plus de 14 millions de personnes devront élire cette année, en novembre, un nouveau président. Ce sera la première élection présidentielle depuis le mouvement social historique contre les inégalités lancé fin 2019 dans le pays. Une élection qui intervient alors que le pays vient de commencer à rédiger une nouvelle Constitution.Ce dimanche, six candidats se mesurent lors de primaires officielles. Ils ne seront plus que deux ce 18 juillet au soir : un candidat pour la gauche et un pour la droite.