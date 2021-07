Reportage

Troubles à Cuba: la diaspora mobilisée à Paris pour réclamer une réaction des autorités françaises

Une centaine de manifestants se sont rassemblés près de l'ambassade de Cuba à Paris pour réclamer, entre autres, une réaction des autorités françaises, le 17 juillet 2021. © RFI/Marie Normand

Il y a près d'une semaine, des manifestations spontanées et historiques se tenaient dans plus de 50 villes cubaines pour protester contre les pénuries, la crise économique et sanitaire. Selon plusieurs organisations des droits de l'homme, plusieurs centaines de personnes sont toujours détenues. C'est notamment pour réclamer leur libération que la diaspora cubaine se mobilise, ce samedi 17 juillet, un peu partout dans le monde, à Madrid, Kiev, Washington, mais aussi à Paris où une centaine de manifestants se sont rassemblés près de l'ambassade de Cuba pour réclamer, entre autres, une réaction des autorités françaises.