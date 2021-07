Covid aux États-Unis: le port du masque de retour à Los Angeles, même pour les vaccinés

Aux États-Unis, la hausse ces dernières semaines des cas de contamination inquiète les autorités. À Los Angeles, le port du masque est de retour alors que la vaccination continue de stagner.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Pour le médecin en chef des États-Unis, la situation devient préoccupante. Invité sur les plateaux de télévision ce dimanche, le docteur Vivek Murthy s’est dit inquiet des cas de Covid qui repartent à la hausse depuis deux semaines. « J’ai peur de ce qui nous attend cet automne si on n’inverse pas la tendance », a-t-il confié.

Il a notamment évoqué les États du Sud, où une grande partie de la population reste opposée ou réticente à la vaccination. Une situation qui crée une fracture dans le pays entre vaccinés et non vaccinés. Le docteur Murthy assure que les cas observés ces dernières semaines sont principalement dus au variant Delta et surtout enregistrés chez des patients non vaccinés.

► À lire aussi : Aux États-Unis, la fracture partisane dans la vaccination contre le Covid se maintient

Cette tendance à la hausse pousse les autorités de certaines localités à rétablir des restrictions. À Los Angeles par exemple, la population est invitée à de nouveau porter le masque en intérieur, même pour les personnes vaccinées.

Une mesure critiquée par certains qui estiment que le retour des restrictions pourrait encore plus décourager ceux qui hésitent à se faire vacciner pensant que cela ne sert à rien.

Cette semaine, la directrice du Centre de prévention et contrôle des maladies a affirmé que le pays faisait désormais face à ce qu’elle a appelé l’épidémie des non vaccinés.

