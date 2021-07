États-Unis: huit mois de prison pour participation à l'assaut contre le Capitole

Des manifestants pro-Trump font irruption dans le Capitole américain lors d'affrontements avec la police, lors d'un rassemblement pour contester la certification des résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès américain, à Washington, États-Unis, le 6 janvier 2021. REUTERS - SHANNON STAPLETON

Aux États-Unis, c’est la première condamnation à de la prison ferme, plus de six mois après l’assaut contre le Capitole : Paul Hodgkins a écopé de huit mois de détention. Il avait plaidé coupable début juin d’obstruction à une procédure officielle, pour s’être rendu à l’intérieur du Congrès dans le but d’entraver la certification des résultats de l’élection présidentielle.