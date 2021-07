Présidentielle au Chili: deux jeunes centristes remportent les primaires de droite et de gauche

Le candidat à la présidentielle Gabriel Boric a remporté la primaire de la gauche au Chili, le 18 juillet 2021. AFP - JAVIER TORRES

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ce dimanche 18 juillet, les électeurs ont départagé les candidats à l'élection présidentielle chilienne de novembre prochain, lors des primaires officielles de la droite et de la gauche. Les candidats les plus jeunes et aux discours les plus modérés l'ont emporté, chacun dans leur camp.