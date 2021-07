Haïti: le Premier ministre intérimaire Claude Joseph quitte ses fonctions

Le Premier ministre haïtien par intérim d'Haïti, Claude Joseph, prend la parole lors d'une conférence de presse à Port-au-Prince le 11 juillet 2021. AFP - VALERIE BAERISWYL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Haïti, le Premier ministre intérimaire Claude Joseph a annoncé qu’il quittait ses fonctions. C’était une décision attendue et depuis quelques jours la pression se faisait de plus en plus forte pour que ce proche du président Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet dernier, laisse les rênes du pays à Ariel Henry, qui avait été nommé à ce poste deux jours avant la mort du président haïtien.