Haïti: le Bureau des Nations unies appelle Ariel Henry à former un gouvernement inclusif

Le Bureau intégré des Nations unies en Haïti (le BINUH) semble lâcher le Premier ministre par intérim Claude Joseph, qui a pris le pouvoir en Haïti depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, le 7 juillet dernier. Une décision qui suscite l'incompréhension de la Commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise.

Publicité Lire la suite

Dans un communiqué samedi, le Bureau des Nations unies a indiqué que le Core group, composé entre autres des ambassadeurs d’Allemagne, de France et des États-Unis, demandait à Ariel Henry, l'autre Premier ministre, désigné par Jovenel Moïse avant sa mort, de former un gouvernement.

« Le Core Group (composé des Ambassadeurs d’Allemagne, du Brésil, du Canada, d’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de France, de l’Union Européenne, du Représentant spécial de l’Organisation des États Américains et de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies) appelle à la formation d’un gouvernement consensuel et inclusif. Dans cet objectif, il encourage fortement le Premier Ministre désigné Ariel Henry à poursuivre la mission qui lui a été confiée de former un tel gouvernement. »

Communiqué du Core Group https://t.co/zoEn3s3GX7 — BINUH (@BINUH_UN) July 17, 2021

Cette déclaration intervient alors qu'une Commission de la société civile était en plein travaux en vue de trouver un accord national sur un plan de transition

Le communiqué de la BINUH suscite l'incompréhension de Jacques Ted Saint-Dic, joint à Port-au-Prince par Marie Normand du service International de RFI. Porte-parole de cette Commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise, il dénonce les « décisions hâtives » de la BINUH. « La BINUH a une précipitation à chaque fois sur des décisions. Ce sont des décisions hâtives. Juste après l’assassinat du président, ils avaient décidé que ce serait Claude Joseph. Et brusquement, maintenant, ils sortent ce communiqué disant que maintenant c’est Ariel Henry.

C’est une mesure de temporisation. Peut-être qu’ils ont des difficultés avec monsieur Joseph actuellement... donc ils sont en train de se donner un peu de temps. C’est une manière de court-circuiter ce que nous sommes en train de faire. »

Jacques Ted Saint-Dic s'inquiète d'une telle prise de position, susceptible selon lui de jeter de l'huile sur le feu alors que la situation intérieure est calme, compte-tenu du contexte social et politique.

« La société haïtienne est en train de s’organiser pour faire une proposition. Dans ce cadre-là, je ne pense pas que ce serait une démarche raisonnable des Nations unies. D’autant plus que, jusqu’à aujourd’hui, la situation de paix dans ce pays, le calme du peuple national haïtien, aujourd’hui, ne nous invite pas justement, à faire une provocation de plus et (à) faire dégénérer la situation ».

Pour mémoire, Claude Joseph, nommé Premier ministre par le président Jovenel Moïse en avril 2021, avait quitté la primature et félicité son successeur, Ariel Henry, nommé le 5 juillet par le président. Mais ce dernier n'a finalement pas pu prendre ses fonctions avant la mort de Jovenel Moïse. Claude Joseph a gardé les rênes du pouvoir et a déclaré l'état de siège sur l'ensemble du territoire, ce qui donne concrètement à l'exécutif des pouvoirs renforcés en matière de perquisition et également d'interdiction de réunion. Il a aussi décrété quinze jours de deuil national en hommage à Jovenel Moïse jusqu'au 22 juillet.

► À lire aussi : en Haïti, Claude Joseph prend en main le gouvernement après l'assassinat de Jovenel Moïse

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne