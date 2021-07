À la Une: Pedro Castillo nouveau président du Pérou

Au Pérou, Pedro Castillo a été proclamé vainqueur de la présidentielle, un mois et demi après le second tour.

Les Péruviens se réveillent ce mardi 20 juillet avec un nouveau président puisque le candidat de gauche Pedro Castillo a été proclamé vainqueur de la présidentielle, un mois et demi après le second tour. « La prophétie s’est accomplie », titre en Une ce mardi le quotidien Expreso. Le JNE, le Jury national des élections, a validé les résultats du second tour lors d’une réunion en visioconférence précise le quotidien. Les résultats définitifs donnent une très légère avance au candidat de gauche Pedro Castillo avec 50,126 % des voix, contre 49,874 % pour la candidate de droite Keiko Fujimori. Il est désormais temps de construire, estime l’éditorialiste de La Republica, tant au niveau du futur gouvernement qu’au niveau du Parlement.

Le quotidien se pose notamment la question du comportement de l’opposition dans les mois à venir. Va-t-elle être un frein au changement ou va-t-elle au contraire tenter de faire avancer le pays sur des dossiers urgents tels que l’éducation, la santé, l’emploi ou encore la justice ? Des thèmes centraux du programme de Pedro Castillo qui doivent selon lui, et si le vainqueur de l’élection respecte ses engagements, permettre d’améliorer les conditions de vie des Péruviens.

La réaction de Keiko Fujimori ne s’est pas fait attendre : « Je vais reconnaître les résultats comme le réclament la loi et la Constitution », a annoncé la perdante de cette présidentielle, détaille Peru21. Mais Keiko Fujimori a lancé également un avertissement : « La vérité finira par éclater de toute façon et nous travaillerons tous ensemble pour restaurer la légitimité de notre pays. » Selon la candidate de droite, les Péruviens vont désormais « affronter ensemble une nouvelle étape qui sera très difficile, car le communisme ne vient pas au pouvoir pour le laisser par la suite. Je suis sûr que les Péruviens ne laisseront pas Pedro Castillo transformer le Pérou comme Cuba ou le Venezuela ». Keiko Fujimori va désormais devoir faire face à la justice péruvienne puisqu’elle reste poursuivie dans des affaires de corruption pour lesquelles elle risque jusqu’à trente ans de prison.

Forte mobilisation prévue ce mardi en Colombie

Près de trois mois après un mouvement de contestation sans précédent en Colombie, une manifestation est à nouveau prévue ce mardi dans les rues de la capitale et d’autres villes du pays. Le Comité national de grève avait prévenu, il comptait organiser une grande journée de mobilisation ce 20 juillet à l’occasion de la rentrée parlementaire. Et c’est bien ce qu’il devrait se passer, selon El Espectador, qui détaille le dispositif mis en place. Le cortège sera formé entre autres par de nombreux groupes venus de différents points du pays, l’idée étant de remettre une dizaine de projets de loi au président Ivan Duque précise le quotidien.

D’autres mobilisations sont prévues, notamment à Cali qui fut l’épicentre du mouvement il y a un mois rappelle El Pais, édition colombienne. L’interdiction de vente d’alcool a été mise en place et le maire de la ville, tout comme la maire de Bogota, n’écarte pas la possibilité d’un couvre-feu en cas de nouvelles violences. El Pais souligne que de très gros moyens ont été déployés par les forces de l’ordre pour éviter tout débordement.

