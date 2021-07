Guatemala: le principal enquêteur anticorruption quitte le pays «pour sauver sa vie»

Le 24 juillet 2021, environ 1.000 personnes sont descendues dans les rues de Guatemala City en solidarité avec Juan Francisco Sandoval et ont appelé à la démission du président et de la procureure générale.

Juan Francisco Sandoval avait été limogé vendredi par la procureure générale du Guatemala.

On ignore où est parti Juan Francisco Sandoval. On sait juste qu’un « médiateur » l’a accompagné à la frontière salvadorienne « pour sauver sa vie et son intégrité », selon le bureau du médiateur des droits de l'homme du Guatemala.

L’homme était à la tête du bureau du procureur spécial contre l’impunité, la FECI, jusqu’à vendredi, date à laquelle la procureure générale du Guatemala l’a limogé pour « de fréquentes violations de l’institution ».

Juan Francisco Sandoval affirme, de son côté, qu'il a rencontré de nombreux obstacles dans son travail. Notamment une demande de ne pas enquêter sur le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, sans l’accord de la procureure générale. Ce qui va à l’encontre de l’indépendance de la FECI, a-t-il estimé.

La FECI, qui est rattachée au parquet, enquête sur des affaires de corruption d'ampleur. Elle s’est par le passé déjà attaquée à plusieurs présidents lors de son travail avec la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG). Cette commission, qui a révélé des scandales conduisant en 2015 à la démission du président Otto Perez, a disparu en 2019 sous la présidence de Jimmy Morales : elle l'avait accusé, avec la FECI, de corruption électorale.

Pour protester contre ce limogeage de Juan Francisco Sandoval, un millier de personnes sont descendues samedi dans les rues de la capitale guatémaltèque. Le département d’État américain dénonce quant à lui un « revers important pour l’État de droit ».

