Britney Spears, le combat contre une tutelle «toxique»

Depuis plusieurs mois, Britney Spears est au cœur d’une bataille juridique contre sa mise sous tutelle. La chanteuse de 39 ans bénéficie du soutien de milliers de fans qui ont lancé tout un mouvement sur internet, au point que l'affaire prend des allures politiques.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à New York,

« J’ai gardé le silence de peur de perdre mon travail… mais c’est fini. » « Cette tutelle est une violation des droits humains de Britney. » Dans un long post publié sur Instagram, l’agent de Britney Spears s’exprime pour la première fois sur la tutelle dont fait l’objet la chanteuse américaine depuis treize ans. Cade Hudson rejoint ainsi la liste des membres du cercle rapproché de Britney Spears à briser le silence. Il sous-entend même, sans le nommer directement, que le père de la chanteuse aurait menacé de le renvoyer s’il s’exprimait publiquement. « J’avais peur de perdre la carrière que j’ai mis quinze ans à construire… mais trop, c’est trop », écrit Cade Hudson.

Cette prise de position intervient au moment où Britney Spears se bat depuis plusieurs mois, devant un tribunal de Los Angeles pour sortir de sous la tutelle de son père, Jamie Spears.

► À lire aussi : États-Unis: «traumatisée», Britney Spears demande à la justice de lever sa tutelle

En juin dernier, dans une vidéo de 23 minutes, la chanteuse avait délivré un témoignage émouvant pour convaincre le juge d’accéder à sa requête. Elle expliquait être « traumatisée », « déprimée », avoir été « droguée » et « obligée de travailler contre son gré ». « Je veux juste qu’on me rende ma vie », avait-elle imploré.

C’était la toute première fois que la pop star, âgée de 39 ans, s’exprimait en détail sur la tutelle accordée en 2008 à son père. À l’époque, la jeune femme enchaîne les frasques et fait régulièrement la Une de la presse People. Elle fait notamment beaucoup parler d’elle lorsqu’elle décide de se raser totalement la tête et s’en prend, un soir, à des paparazzis. Jamie Spears dit alors être inquiet des problèmes psychologiques de sa fille et demande à la justice de lui octroyer un contrôle total sur sa vie, ses traitements médicaux, sa carrière et ses finances.

Mais la chanteuse a décidé de protester contre ce régime. « Je ne devrais pas être sous tutelle alors que je suis capable de travailler. Les lois doivent changer », a-t-elle insisté.

« Free Britney »

Cette semaine, Britney Spears a gagné une première manche en obtenant la démission de la société privée qui gérait conjointement ses finances. L’avocat de Britney Spears a fait savoir que le combat se concentrerait désormais uniquement sur Jamie Spears. Ce dernier rejette toutes les accusations d’abus adressées par sa fille.

Très populaire auprès des moins de 20 ans dans les années 2000, Britney Spears bénéficie du soutien infaillible de milliers de fans qui se font appeler la « Britney Army ». Ils sont présents, à chaque audience, devant le tribunal Stanley Mosk de Los Angeles.

Certains d’entre eux dénoncent depuis plusieurs années le fait que la star « est retenue prisonnière par son père ». Flirtant parfois avec des théories complotistes, ils voient même des signaux de détresse cryptés dans chacune des publications de Britney Spears sur les réseaux sociaux. Jusqu’à ce qu’un documentaire du New York Times donne en partie raison aux accusations d’abus. Le film « Framing Britney Spears » retrace la dégradation de sa santé mentale, les effets de cette tutelle sur la vie de l’artiste et comment ceux qui en ont le contrôle profitent des sommes immenses que sa carrière artistique génère. On y découvre les témoignages de journalistes, de fans ou amis proches de Britney Spears.

Cette médiatisation de l’affaire et du mouvement « Free Britney » a relancé le débat sur le système de tutelle. Aux États-Unis, près d’un million d’Américains vivent sous ce régime en raison d’une incapacité physique ou mentale. Aujourd’hui, certains estiment qu’il faut une réforme pour éviter les abus et la question est désormais devant le Congrès.

Le 20 juillet, deux élus de la Chambre des représentants ont proposé un projet de loi baptisé le « Free Britney Act ». Nancy Mace, la représentante de Caroline du Sud, a déclaré que « si ce cauchemar lui arrive à elle (Britney), cela peut arriver à tout le monde ». Elle dit vouloir plus de transparence. S’il est adopté, le texte permettra aux personnes placées sous tutelle d’avoir un droit de regard sur le tuteur désigné par la justice. Une telle mesure ouvrirait la voie pour Britney Spears de pouvoir écarter son père du contrôle qu’il exerce actuellement sur sa vie.

En tout cas, la chanteuse pop a récemment annoncé qu’elle ne remonterait plus sur scène tant que son père déciderait de tout.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne