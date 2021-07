Chili: en temps de Covid, les enfants moins favorisés doublement pénalisés en milieu scolaire

Juillet 2021, dans une école primaire à Santiago du Chili. AP - Esteban Felix

Texte par : Justine Fontaine Suivre 4 mn

Le Chili était déjà l'un des trois pays les plus inégalitaires de l'OCDE avant la pandémie de Covid-19. Des inégalités particulièrement importantes dans l'éducation par exemple. Et les périodes de confinement et diverses restrictions sanitaires n'ont rien arrangé depuis l'an dernier : les enfants chiliens, en particulier ceux qui sont scolarisés dans des établissements publics, n'ont pour la plupart pas été à l'école plus de quinze jours depuis le début de la pandémie.Et pour les enfants les plus pauvres, il est difficile de suivre les classes en ligne, faute d'ordinateur ou d'accès à internet. Pour tenter de réduire ces inégalités d'accès à l'éducation, plusieurs initiatives sont nées depuis le début de la pandémie.