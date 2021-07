Cuba: les États-Unis et leurs alliés appellent au respect des droits humains

Une coalition de 20 pays menée par les Etats-Unis ont diffusé un appel ce lundi 26 juillet pour demander à Cuba de respecter les droits humains et de libérer les personnes détenues à la suite de manifestations sans précédent sur l'île communiste. Des rassemblements ont eu lieu à Washington et Buenos Aires devant les représentations de Cuba. La Havane dénonce une attaque « terroriste au cocktail Molotov » contre son ambassade à Paris.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées lundi à Washington pour demander la « liberté » pour Cuba, et une intervention des États-Unis après la répression de manifestations historiques sur l'île. Portant des drapeaux cubains et américains, les manifestants se sont rendus devant la Maison Blanche puis en face de l'ambassade de Cuba, scandant « à bas la dictature » et « la patrie et la vie », nom d'une chanson devenue symbolique du mouvement de protestation.

Lundi également, une double manifestation a eu lieu devant l’ambassade de Cuba en Argentine. D’un côté, des membres d’organisations de gauche, venus apporter leur soutien à la révolution cubaine. De l’autre, des exilés cubains et des Argentins venus protester contre le régime communiste.

Reportage à Buenos Aires lors des manifestations devant l’ambassade de Cuba Théo Conscience

Par ailleurs, Cuba a dénoncé ce lundi aussi une attaque « terroriste » à l'aide de cocktails molotov contre son ambassade à Paris et a rendu les États-Unis responsables de l'incident. Selon les pompiers français, deux engins incendiaires ont été lancés sur la mission diplomatique cubaine, située dans le XVe arrondissement de la capitale française et qui a subi des dégâts mineurs. « Nous dénonçons une attaque terroriste aux cocktails molotov contre notre ambassade à Paris @EmbaCubaFrancia », s'est indigné le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodríguez sur Twitter.

Denunciamos ataque terrorista con cocteles molotov contra nuestra Embajada en París @EmbaCubaFrancia.



Responsabilizo al Gobierno de EEUU por sus continuas campañas contra nuestro país que alientan estas conductas y por llamados a la violencia, con impunidad, desde su territorio. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 26, 2021

Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne non signataires

Plus tôt dans la journée, les États-Unis et une coalition d'une vingtaine de pays ont lancé à La Havane un appel à « respecter les droits légalement garantis, et les libertés du peuple cubain », et à « libérer ceux détenus pour avoir exercé leurs droits lors de manifestations pacifiques ».

« Nous exhortons le gouvernement cubain à entendre les voix et les demandes du peuple cubain, souligne le communiqué commun, signé notamment par le secrétaire d'État américain Antony Blinken, appelant également à la fin des restrictions sur l'usage d'internet. La communauté internationale ne faiblira pas dans son soutien au peuple cubain et à tous ceux qui luttent pour les libertés fondamentales que tout le monde mérite.»

Le Brésil, la Colombie, et l'Équateur figurent parmi les États conservateurs d'Amérique latine à s'être joints à l'appel, tandis que la Corée du Sud, alliée des États-Unis, représente le seul pays asiatique de la liste. En Europe, l'Autriche, la Pologne, et la Grèce comptent également parmi les signataires.

Sont absents en revanche d'autres alliés proches des États-Unis comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne, ou encore le Canada et le Japon - malgré leur forte volonté de travailler étroitement avec Joe Biden, après des années d'intenses turbulences sous Donald Trump.

Sanctions américaines contre le ministre cubain de la défense

L'actuel président américain a élevé le rassemblement des alliés américains en priorité, mais les États-Unis ont historiquement été isolés sur leur position envers le régime de la Havane. Les Nations unies ont ainsi été le théâtre de plus d'un vote critiquant l'embargo américain sur Cuba, remontant à près de 50 ans.

La semaine dernière, l'administration Biden a imposé des sanctions contre le ministre cubain de la Défense. Washington a affirmé chercher le moyen à la fois de rétablir l'accès à internet sur l'île et de permettre aux Cubains-Américains d'envoyer de l'argent à leurs proches, sans que le gouvernement de La Havane y prenne sa part.

Le pays, plongé dans une grave crise économique, a connu des manifestations sans précédent le 11 juillet. À l'issue de ces rassemblements, qui ont fait un mort et des dizaines de blessés, une centaine de personnes ont été arrêtées, selon diverses organisations de l'opposition.

