Pedro Castillo s'apprête à prendre la tête d'un Pérou polarisé et en pleine crise

Le président élu du Pérou, Pedro Castillo, le 23 juillet 2021 à Lima. SEBASTIAN CASTANEDA POOL/AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ce mercredi 28 juillet, le nouveau président péruvien Pedro Castillo va prendre ses fonctions à l’occasion du début des cérémonies d’investiture qui vont s’étaler sur trois jours. Désigné officiellement comme vainqueur de l’élection 6 semaines après le second tour, cet ancien instituteur et syndicaliste, candidat de la gauche radicale et novice en politique prend les rênes d’un pays en pleine crise politique, économique et sanitaire.