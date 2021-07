À la Une: de nombreux Haïtiens bloqués à Necoclí, en Colombie

Publicité Lire la suite

Une crise humanitaire se joue actuellement à Necoclí, petite ville du nord-ouest de la Colombie. « L'exode continue », titre El Espectador en Une. « Environ dix mille personnes, principalement des Haïtiens et des Cubains » sont actuellement coincées » à Necoclí, qui n’est normalement qu’une étape dans leur long chemin vers les États-Unis, explique l'éditorialiste d’El Tiempo. En cause : la météo mauvaise et la rareté des billets de ferry qui les empêche de traverser le golfe d'Urabá.

Résultat : en attendant de prendre un bateau, ces migrants se regroupent « dans les rues, les parcs et les plages » de la ville. La municipalité est dépassée, écrit El Tiempo, par la nécessité soudaine de loger un si grand nombre de personnes dans un contexte de pandémie. « Le prix des denrées alimentaires a augmenté » et les habitants craignent des pénuries.

Huit cents migrants passent par Necoclí chaque jour

L'éditorialiste du journal colombien de droite demande d'écouter le maire de Necoclí. Ce dernier exige de Bogota des sauf-conduits pour ces migrants afin qu’ils quittent rapidement le pays. El Tiempo demande aussi des décisions de fond pour la ville, qui est le point de transit de 800 migrants par jour, en moyenne.

Une fois le golfe d'Urabá traversé, c'est le début de plusieurs jours de marche dans « l'une des jungles les plus denses au monde » au Panama, souligne de son côté El Espectador. Rien que cette année, « 33 000 personnes originaires d'Haïti, de Cuba, du Chili, du Sénégal, du Ghana, entre autres, l'ont traversée ». Une route que Semana décrit sobrement comme « un enfer ». Et ça ce n'est aussi qu'une étape, avant la traversée du reste de l'Amérique centrale et du Mexique pour rejoindre la frontière des États-Unis.

Pérou : toujours pas de cabinet pour le président Castillo

Au Pérou, le président Pedro Castillo a prêté serment mercredi 28 juillet. Dans son discours, il a assuré souhaiter mettre fin à la corruption. Il annonce aussi un projet de réforme constitutionnelle. Pas d’information, en revanche, sur la composition de son cabinet, ce qui est assez inhabituel, note El Comercio en Une. Selon le journal, le Premier ministre doit pourtant prêtera serment ce jeudi à Ayacucho, et ses ministres vendredi à Lima. Pour un politologue interrogé par le quotidien péruvien, c’est le signe que les négociations n'ont pas encore abouti au sein de son parti, Perú Libre. Il espère que cela ne présage pas des discussions « lentes et tendues » avant chaque prise de décision.

El Comercio donne aussi ce jeudi la réaction de Keiko Fujimori, l’adversaire malheureuse de Pedro Castillo au second tour. La cheffe de l’opposition promet que son parti Fuerza Popular soutiendra au Congrès « toute initiative du nouveau gouvernement visant à améliorer la qualité de vie de la population ». Keiko Fujimori promet en revanche de s'opposer farouchement au projet de nouvelle Constitution. Elle parle même d'un « mur » face à cette « menace d'une nouvelle Constitution communiste ».

Chasse aux voix critiques au Nicaragua

Au Nicaragua, le Parlement a retiré mercredi leur statut juridique à 24 organisations de la société civile, dont quinze dans le domaine médical. Elles sont accusées d'enfreindre la réglementation. Ces organisations avaient pourtant, pour beaucoup, un demi-siècle d'existence. Mais elles avaient eu le mauvais goût de critiquer la gestion de la crise du Covid-19.

Le média d’opposition La Prensa note qu’en tout 34 organisations ont perdu leur statut juridique depuis 2018. La plus emblématique est le Cenidh, le Centre nicaraguayen des droits humains. Pour La Prensa, il s’agit d’une « entreprise de démolition » menée par une Assemblée acquise au président Ortega. Ce dernier doit annoncer qu'il brigue un 4ᵉ mandat consécutif aux élections du 7 novembre.

New-York : 100 dollars pour ceux qui se font vacciner

C'est le maire de New York, Bill de Blasio, qui l'annonce. La ville offrira, à partir de vendredi, 100 dollars à toute personne qui ira se faire injecter une dose de vaccin pour se protéger contre le coronavirus dans l’un des centres déployés par la mairie. La ville s'inquiète d'une augmentation des hospitalisations, principalement de personnes non vaccinées, explique le New York Times.

Les autorités avaient rouvert tous les commerces et les masques avaient glissé sous le menton il y a un mois à peine. Mais mardi, les autorités sanitaires ont recommandé aux personnes vaccinées de recommencer à porter le masque dans les espaces publics fermés dans les zones où plus de 50 nouvelles infections pour 100 000 habitants sont enregistrées. C'est le cas, souligne le journal, « dans tous les arrondissements de la ville de New York ».

Texas : mort de Dusty Hill, bassiste barbu de ZZ Top

On termine cette revue de presse avec la mort d’une légende. Dusty Hill, bassiste barbu du groupe texan ZZ Top est mort dans son sommeil à l’âge de 72 ans, écrit le Houston Chronicle. Le gouverneur du Texas a salué dans un tweet, un « grand ami et un Texan remarquable ». ZZ Top est « connu pour son rock dur et teinté de blues, a été l'un des plus grands groupes des années 1980 », rappelle le New York Times. Il a vendu « plus de 50 millions d'albums ».

