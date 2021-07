Au Nicaragua, la chasse aux sorcières bat son plein

Ce pays d’Amérique centrale, dirigé depuis 2007 par Daniel Ortega, l’un des instigateurs du Front sandiniste qui a mis fin à la dictature de Somoza en 1979, est petit à petit en train de plonger dans un régime dictatorial ces derniers mois, à l’approche de l’élection présidentielle qui doit se tenir le 7 novembre prochain. Persécutions, intimidations, arrestations et placements en résidence surveillée se multiplient depuis quelques semaines. Et ce mercredi 28 juillet, le Parlement s’en est pris à 24 ONG qui n’ont désormais plus le droit de travailler au Nicaragua et dont les biens ont été saisis par l’État. Pourquoi une telle dérive ?

Les voix critiquent se sont multipliées à l’approche des élections et le président et la vice-présidente, Rosario Murillo, qui n’est autre que la femme de Daniel Ortega et qui exerce une influence considérable sur la politique que mène son mari, sont en train de verrouiller le pays et le pouvoir avant la tenue du scrutin.

Une dérive qui ne date pas d’hier

Tout a commencé en 2018, suite à des manifestations colossales et très durement réprimées par le pouvoir, qui ont plongé le pays dans une crise politique sans fin. Des manifestations qui ont commencé au mois d’avril et qui se sont poursuivies jusqu’à la fin de l’année 2018 avec, officiellement, un bilan de trois-cent-vingt-cinq personnes tuées, un chiffre qui n’a jamais pu être vérifié. Un mouvement de contestation qui avait débuté suite à une réforme de la sécurité sociale. Des centaines, voire des milliers de personnes ont été arrêtées et condamnées, pour certaines d’entre elles à de très lourdes peines. C’est à parti de ce moment que le pouvoir en place à lancer une véritable chasse aux sorcières.

Les ONG, premières cibles des autorités

Déjà en 2018 une dizaine d’Organisations non gouvernementales avaient vu leur statut juridique retiré par le président Daniel Ortega. Des ONG accusées de terrorisme, de fomenter un coup d’État, d’être à la solde d’autres pays. Il s’agissait d’organisations qui travaillaient dans le domaine médical, la communication, les politiques publiques ou encore pour la sauvegarde de la démocratie.

Ce mercredi, le Parlement nicaraguayen, qui est dominé par des élus du Front sandiniste de libération nationale, le FSLN, le parti de Daniel Ortega (avec soixante et onze sièges sur un total de quatre-vingt-douze), a décidé de retirer le statut juridique à vingt-quatre autres ONG. La plupart dans le domaine de la santé. Des organisations de la société civile qui travaillaient très activement notamment dans la lutte contre la pandémie.

Pour justifier cette décision Wilfredo Navarro, député du FSLN, explique que depuis plus de dix ans, plusieurs de ces organisations « ont dormi du sommeil du juste sans remplir les exigences » légales pour pouvoir continuer à opérer.

Ces ONG dénoncent au contraire des représailles pour leurs critiques sur la gestion de l'épidémie de coronavirus, et désormais elles craignent une très forte dégradation sur le plan de la santé. Une dégradation pas seulement liée au COVID, car ces ONG travaillent également sur l’insuffisance rénale, le diabète, la pneumologie ou encore la ménopause, l'anesthésie, l'infectiologie ou le traitement de la douleur. Bref : les conséquences pour les Nicaraguayens pourraient être très importantes.

L’opposition visée avant l’élection présidentielle

Cette décision de retirer leur statut juridique à ces ONG fait suite à toute une série d’arrestations dans le milieu de l’opposition. Pas moins de vingt-neuf opposants ont ainsi été arrêtés ou placés en résidence surveillée ces derniers mois.

Pas une semaine ne passe sans que l’on apprenne une nouvelle détention. La dernière en date est celle du politologue José Peraza qui, selon un communiqué de la police, « fait l’objet d’une enquête pour avoir commis des actes portant atteinte à l’indépendance et à la souveraineté du pays ». Au moins sept futurs candidats à l’élection présidentielle font l’objet de telles mesures. Des arrestations qui ont toutes été dénoncées par la communauté internationale. Les États-Unis et l’Union européenne ont d’ailleurs adopté des sanctions contre des responsables et des proches du couple présidentiel, mais cela ne semble avoir aucun effet.

Et s’ils sont arrêtés ces derniers temps ce n’est pas l’effet du hasard, car le dépôt officiel des candidatures pour l’élection présidentielle a lieu entre le 28 juillet et le 2 août, et au Nicaragua, une personne qui fait l’objet d’une enquête ou qui est placée en détention n’a tout simplement pas le droit de se présenter à la moindre élection.

