Colombie: des milliers de migrants haïtiens et cubains bloqués dans la ville de Necoclí

Un migrant haïtien avec son enfant attendant à Necocli un bateau qui les amènera près de la frontière de Panama, le 29 juillet 2021. AP - Ivan Valencia

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est une crise humanitaire qui se joue actuellement à Necoclí, en Colombie. Environ 10 000 migrants principalement des Haïtiens et des Cubains, sont actuellement coincés, selon les autorités, dans cette petite ville du nord-ouest du pays. Leur objectif est d'atteindre les États-Unis via le Panama et l’Amérique centrale.