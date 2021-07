À 200 dollars l'assiette, les frites les plus chères du monde sont à New York

Les frites du restaurant Serendipity 3 sont vendus pour la somme de 200 dollars. REUTERS - EDUARDO MUNOZ

Texte par : RFI

C’est officiel, on peut trouver les frites les plus chères du monde à New York pour la somme de 200 dollars l’assiette. Elles viennent d’entrer dans le Guinness book des records à cause de leur prix.