États-Unis: les autorités haussent le ton pour relancer la vaccination

La vaccination sera obligatoire pour tous les employés fédéraux américains. Le président américain l’a annoncé ce jeudi 29 juillet. Si l'on s'en tient au personnel civil, 2,1 millions de personnes sont potentiellement concernées. Une décision prise pour faire face à l’accroissement du nombre d’infections aux États-Unis. En début de semaine, les autorités sanitaires avaient elles aussi durci le ton face à la reprise de la pandémie.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Washington,

Le centre de prévention des maladies (CDC) recommande désormais de porter un masque à l’intérieur, y compris lorsqu’on est vacciné. Or en mai dernier, la même institution avait annoncé que les personnes immunisées pouvaient désormais se dispenser de cet accessoire. Mais des cas de transmission du virus par des personnes vaccinées ont été découverts et cela inquiète les autorités.

Le nombre d’infections est en hausse sur 90% du territoire américain, en particulier dans les zones rurales et républicaines où le taux de vaccination est le plus bas. Ni les données sur la gravité de la maladie, ni les loteries ou autres cadeaux offerts pour inciter les gens à se faire vacciner n’ont suffi pour convaincre les réticents d’aller recevoir leur dose de sérum. Il faut donc remettre son masque pour les protéger.

► À lire aussi : États-Unis: vaccination ou masque obligatoire et des tests pour les employés fédéraux, dit Biden

Avant même l’annonce de Joe Biden, de plus en plus d’États, de villes ou d’entreprises privées ont décidé d’imposer le vaccin à leurs employés. Les 300 000 employés de la ville de New York devront par exemple présenter la preuve de leur vaccination ou des tests négatifs réguliers dès la rentrée de septembre. Le personnel soignant sera, lui, contraint d’avoir reçu le sérum pour travailler. C’est ce qu’a annoncé ce vendredi Bill de Blasio, le maire de la ville.

La même mesure a été prise en Californie : le gouverneur Gavin Newsom a annoncé qu’il exigerait de tous les employés de l’État un certificat de vaccination ou des tests négatifs hebdomadaires, et ce dès le 2 août prochain.

Les mêmes initiatives se répandent du côté des entreprises privées : la grande banque américaine Morgan Stanley, les géants du numérique Facebook et Google, rejoints par Uber, imposent notamment la vaccination à leurs employés. D’autres entreprises utilisent la carotte plutôt que le bâton et proposent des primes à leurs salariés vaccinés.

► À lire également : Covid-19: New York et la Californie poussent à la vaccination de leurs fonctionnaires

États républicains en « résistance »

New York ou la Californie sont des États démocrates. Certains États républicains dénoncent ce type de mesures, voire prennent le contrepied. Si des élus républicains ont bien tenté d’appeler leurs électeurs à la responsabilité et ont défendu publiquement le vaccin, à la droite du parti, l’hostilité à toute contrainte sur le plan sanitaire l’emporte sur la prudence.

Certains États républicains entrent même en résistance. Le Montana a adopté une loi qui proscrit la « discrimination vaccinale ». L’Alabama interdit aux écoles et aux universités de demander à leurs élèves d’être vaccinés. L’Arizona envisage une mesure similaire, et la Caroline du Sud examine un texte qui interdit le licenciement de salariés non vaccinés. La question du vaccin est très politisée : face à la pandémie, l’Amérique reste plus que jamais divisée.

► À lire aussi : Aux États-Unis, la fracture partisane dans la vaccination contre le Covid se maintient

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne