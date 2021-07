Haïti: la première dame Martine Moïse se confie sur la mort de Jovenel Moïse

Martine Moïse prend la parole lors des funérailles de son époux, le président haïtien Jovenel Moïse assassiné, à Cap-Haïtien, principale ville du nord du pays, le 23 juillet 2021. AFP - VALERIE BAERISWYL

Plus de trois semaines après l’annonce de l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, et alors que l’enquête semble difficilement avancer, Martine Moïse, la veuve du président a donné sa première interview. Elle qui a aussi été gravement blessée. Un entretien concédé au « New York Times » et dans lequel elle revient sur cette nuit tragique et sur les nombreuses questions qui restent en suspens.