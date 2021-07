Covid-19: en Haïti, la campagne de vaccination bute sur la défiance d'une partie de la population

Dans le but de protéger la population contre le Covid-19, le département du Sud-Est d’Haïti a reçu le 26 juillet dernier 22 000 doses de vaccin Moderna. Si de nombreux habitants sont décidés à se faire vacciner, dans une partie de la population la vaccination bute sur la méfiance. Reportage.

Avec notre correspondante à Jacmel, Gina Lafontant

Les États-Unis pensaient aider la population haïtienne à se protéger contre le Covid-19 en octroyant à Haïti 500 000 doses de vaccin Moderna. Pourtant nombreux sont les citoyens qui refusent de se faire vacciner. Quand on les interroge, ils font part de leur défiance à l’égard du vaccin.

« En raison des multiples complications que provoque le vaccin, aucune chance que j’accepte d’être vacciné, assure un homme. Je veux d’abord voir comment ça se passe, surtout dans un pays comme Haïti. »

« Moi j’ai beaucoup plus confiance dans les plantes médicinales, je ne vais pas me faire vacciner et je n’encourage personne d’autre à le faire parce que ça a déjà causé trop de morts dans les autres pays », renchérit un autre homme.

Le directeur départemental sanitaire du Sud-Est, le docteur Newton Jeudy, ne cesse de son côté de parler des bienfaits du vaccin, et encourage les citoyens de la région à se faire vacciner afin d’éviter une éventuelle contamination.

« Le vaccin dont on dispose au niveau du département, c’est Moderna, il est très sûr, donc il ne causera aucun problème à personne », assure le médecin.

Parmi les 500 000 doses de vaccin fournies à Haïti, le département du Sud-Est en a reçu 22 000, mais lors de la première journée de la campagne de vaccination, seules dix personnes se sont présentées.

