Mexique: un référendum pour demander des comptes aux anciens présidents

Aujourd’hui, pour la première fois de son histoire, le Mexique organise une consultation populaire au niveau national. Les Mexicains la surnomment consultation pour juger ou non les anciens présidents, qui est à l’initiative du président Andres Manuel Lopez Obrador. La Cour suprême a finalement décidé de retirer l’attaque ad hominem de la question.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Mexico, Antonella Francini

À l’origine, les Mexicains étaient censés se prononcer sur la possibilité de juger ou non les anciens présidents. Il est finalement question d’éclaircissement des décisions politiques du passé.

Carlos Gonzalez, enseignant, et militant en faveur d’une démocratie plus participative au Mexique, explique que dans les deux cas, la consultation ne changera rien à la loi qui permet déjà de juger les politiciens à la fin de leur mandat.

« On ne peut pas demander aux gens s'ils veulent que la justice s’applique, s'ils veulent une reconnaissance des victimes. C’est inadmissible, estime-t-il. Il me semble lamentable qu’on gâche cette première fois de cette façon. »

Les opposants voient dans la consultation une stratégie politique du président pour donner l’impression qu’il agit contre la corruption. Certains partisans considèrent au contraire que c’est l’occasion de faire pression sur la classe politique.

C’est l’opinion d’Omar Garcia, un jeune militant et avocat, qui a survécu au massacre de 43 étudiants à Ayoztinapa en 2014. Une affaire jamais résolue.

« Au Mexique, les autorités ne bougent pas le petit doigt si le peuple ne se manifeste pas, commente-t-il. La consultation populaire sert à mettre de véritables freins au pouvoir. »

Finalement, les deux camps souhaitent la même chose : que le Mexique trouve enfin une solution au problème de corruption des politiciens et plus généralement d’impunité. Dans le pays, plus de 90 % des crimes dénoncés ne sont jamais punis.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne