Nicaragua: Daniel Ortega, candidat à une élection débarrassée d'une sérieuse opposition

Les prétendants avaient jusqu'à lundi pour présenter leur candidature à la présidentielle du 7 novembre. Sans surprise, le président Daniel Ortega briguera un quatrième mandat consécutif. Il sera face à un seul autre candidat, les plus sérieux adversaires ayant été arrêtés ces derniers mois.

C’est un duo formé par un ancien guérillero de la « Contra » antisandiniste et une ex-Miss Nicaragua qui affrontera l’actuel président Daniel Ortega, qui brigue un quatrième mandat consécutif, avec sa femme, la vice-présidente Rosario Murillo. Sans surprise, le Front sandiniste de libération nationale (FSLN, parti au pouvoir) a approuvé lundi à l'unanimité sa candidature. Il avait déjà dirigé le pays de 1979 à 1990.

Les réseaux sociaux critiques

Les autres candidatures ont été invalidées. Dans les années 1980, Oscar Sobalvarro avait été le leader de la contre-guérilla financée par les États-Unis pour combattre la guérilla sandiniste d’extrême-gauche de l’actuel président, rappelle notre correspondante à Mexico, Antonella Francini. Oscar Sobalvarro et Berenice Quezada ont été violemment critiqués sur les réseaux sociaux pour leur participation à des élections que beaucoup qualifient de mascarade. L’alliance des Citoyens pour la liberté a défendu ses candidats dans un tweet : « On est le dernier espoir de l’opposition pour tous les Nicaraguayens qui veulent passer de la dictature à la démocratie. »

Une trentaine d'opposants arrêtés, dont sept candidats potentiels

Depuis, une trentaine d’opposants à Daniel Ortega ont été arrêtés en vertu de lois adoptées fin 2020 et dont les implications politiques permettant de réduire l'opposition au silence ont provoqué un tollé international. Au moins sept d’entre eux comptaient se présenter aux élections.

L'UE sanctionne l'épouse de Daniel Ortega

L’Union européenne a d’ailleurs décidé lundi 2 août d’imposer des sanctions à huit personnalités politiques et fonctionnaires nicaraguayens pour leur responsabilité dans les « graves violations des droits humains » dans le pays. Parmi eux, la vice-présidente également première dame et un fils du président Ortega. « La détention d'un septième candidat potentiel à la présidence le week-end dernier illustre tristement l'ampleur de la répression au Nicaragua et projette un sombre tableau pour les prochaines élections », soulignait le communiqué de l'UE.

Des sanctions européennes qui s'ajoutent à celles des États-Unis et du Canada, adoptées après les mesures prises par le régime contre l'opposition et la répression sanglante des manifestations anti-gouvernementales de 2018.

