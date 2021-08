États-Unis: Joe Biden veut booster le secteur de l'automobile électrique et hybride

Le président américain mise sur une industrie automobile plus verte. Joe Biden veut que 50 % des véhicules vendus aux États-Unis d’ici à 2030 soient électriques ou hybrides. Des mesures en faveur du climat, mais aussi poussées par un marché mondial très compétitif.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Plus qu’une course à la voiture électrique, pour Joe Biden, il s’agit d’une course pour l’avenir. Le président américain a signé jeudi 5 août un décret pour que la moitié des véhicules neufs vendus dans le pays d’ici à 2030 soient sans émissions. Il a le soutien des patrons des grands groupes et du puissant syndicat automobile.

Ce décret n'a pas de valeur obligatoire, les grands constructeurs visaient déjà cet objectif. Mais cela confirme l'investissement de la Maison Blanche en faveur d'une industrie automobile plus verte. Il faut savoir que les transports produisent la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans le pays.

Mais les motivations de Joe Biden ne sont pas uniquement environnementales. Il s’agit aussi de rattraper le retard face à l’Europe, et surtout face à la Chine. « Aujourd’hui, la Chine est en tête de la course. Elle a le marché à la croissance la plus rapide du monde. La pièce principale d’une voiture électrique est la batterie. Et aujourd’hui, 90 % des batteries sont fabriquées en Chine », a déclaré le président des États-Unis.

Joe Biden a également annoncé de nouvelles règles plus strictes sur la consommation de carburant et la performance énergétique des voitures. Des règles qui avaient été assouplies par Donald Trump, beaucoup moins soucieux des questions de climat.

