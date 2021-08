Argentine: dans le quartier de Messi, il n'y avait qu'une actualité ce vendredi

« D’une autre galaxie… et de mon quartier », peut-on lire à Rosario sur cette fresque géante, la plus grande de la province de Santa Fe, dédiée à l'enfant du pays, Leo Messi. La Bajada, 6 août 2021.

La fin de l’histoire d’amour entre Lionel Messi et le FC Barcelone a surpris le monde entier. Mais en Argentine, cette annonce a tout particulièrement fait l’effet d’une bombe. À Rosario, ville natale du capitaine de l'Albiceleste, les fans oscillent entre stupeur, déception et l'espoir un peu fou de voir revenir la Pulga là où tout a commencé.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Nous sommes à La Bajada, le quartier de Rosario où Leo Messi a grandi. En face de son ancienne école, le visage de l’idole s’étale sur une immense fresque. Ici, l’annonce de son départ du Barça est à la fois une surprise et une déception. « Ici, confie Rodrigo, on a une affection particulière pour lui ! Alors, quand on a appris la nouvelle… Moi j’étais persuadé que ça allait s'arranger, qu'il allait continuer avec Barcelone. Mais bon, c’est comme ça. »

Il y a ceux qui, comme Rodrigo, sont résignés. Et ceux pour qui, comme Nacho, cette nouvelle a réveillé un vieux rêve : voir le sextuple Ballon d'or revenir jouer aux Newell's Old Boys, le club de ses débuts à Rosario. « Ça va être compliqué, qu’il revienne à Rosario pour jouer aux Newell's, concède-t-il. Mais tout est possible ! L’entraîneur de l'équipe a dit récemment que la possibilité existait. De là à ce que cela se réalise... J'espère que oui ! »

Le retour de Lionel Messi dans son club de cœur parait très improbable. Tant qu’à faire, beaucoup dans sa ville natale espèrent qu’il signera au Paris Saint-Germain, où il pourrait retrouver ses compatriotes Leandro Paredes et Mauro Icardi, sans oublier un autre prodige argentin né à Rosario, qui a accompagné la carrière de la Pulga de bout en bout, jusqu'à la Copa America victorieuse, et qui a presque le même âge que lui. À savoir Ángel Di María.

