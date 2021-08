Covid-19: United Airlines rend la vaccination obligatoire pour tout le personnel américain

Les entreprises américaines continuent de serrer la vis concernant la vaccination de leurs employés. Après Google, Facebook ou encore Microsoft, c'est la compagnie aérienne United Airlines qui l’annonce : tout son personnel américain devra désormais avoir reçu ses deux doses de vaccin pour pouvoir travailler.

Publicité Lire la suite

C'est la première compagnie aérienne à prendre une telle mesure. Dès cet automne, tous les employés américains de United Airlines devront être vaccinés, sous peine d'être licenciés.

Le directeur général de la compagnie Scott Kirby a été clair : la plus grande responsabilité du groupe est d'assurer la sécurité de ses employés, et selon lui, ils sont plus en sécurité lorsque tout le monde est vacciné.

► À lire aussi : Covid-19: Google et Facebook rendent le vaccin obligatoire dans leurs locaux

Les concurrents américains plus frileux

Le personnel de United Airlines devra donc télécharger sa preuve de vaccination le 25 octobre au plus tard, et ceux qui fourniraient un schéma vaccinal complet d'ici le 20 septembre pourront même recevoir une prime d'une journée de salaire complète, à l'exception des pilotes et des agents de bords qui ont déjà reçu des primes pour leur vaccination.

L'idée était déjà dans les tuyaux de United Airlines depuis le mois de janvier. Alors que ses concurrents américains sont plus frileux : Delta Airlines exige la vaccination uniquement de ses nouveaux employés, et American Airlines refuse de suivre le mouvement.

Pour le moment, toutes les compagnies s'accordent en revanche sur une chose : la difficulté à mettre en place une obligation vaccinale pour leurs clients.

► À lire aussi : Vaccination obligatoire: plusieurs pays ont déjà passé le cap pour certaines populations

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne