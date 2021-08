À la Une : le cri d'alarme du Giec sur le climat

Publicité Lire la suite

« Dans un nouveau rapport, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat conclut que le dérèglement climatique touche toutes les régions du monde et à un rythme sans précédent », alerte le Washington Post. « Même si les pays commençaient dès à présent à réduire fortement leurs émissions, la température devrait augmenter d'environ 1,5 degré Celsius au cours des deux prochaines décennies », explique de son côté le New York Times. « Nous ne pourrons donc plus échapper à un avenir plus chaud et à une multiplication de phénomènes météorologiques extrêmes ».

Pour la première fois, le Giec montre que le rôle des activités humaines est « sans équivoque » sur le réchauffement climatique. Et pourtant certains rejettent toujours la responsabilité des humains dans la catastrophe annoncée. À l'instar du très conservateur Washington Times qui écrit ce matin : « Ceux qui concluent que le réchauffement actuel n'est que le fait d'activités humaines non naturelles ignorent les cycles plus vastes de la nature elle-même, comme l'intensité cyclique du soleil par exemple ». Le quotidien climatosceptique s'inquiète que « le rapport du GIEC ne serve de base erronée pour des contre-mesures extrêmes. Des restrictions sur l'utilisation de pétrole et de gaz naturel abordables risquent, selon le Washington Times, d’entraîner une nette baisse du bien-être général de l'humanité ».

« Nous nous assurons toujours bêtement que quelqu'un nous sauvera à la dernière minute de la crise climatique et inversera le cours de ce qui semble être la fin de la normalité », réplique de son côté le Chicago Tribune non sans sarcasme. « Mais force est de constater, poursuit l'éditorialiste, qu’il est bien plus probable que personne ne viendra nous sauver. Nous devrons nous adapter pour survivre. Nous devons le faire maintenant ! L'ère de l'anormalité a bel et bien commencé ».

Le Dixie Fire : l’incendie le deuxième plus important dans l’histoire de la Californie

L'anormalité, les Californiens la vivent dans leur chair depuis plusieurs années déjà. Chaque été, les incendies de plus en plus violents dévastent des milliers d'hectares de forêt. Ce week-end, le Dixie Fire, est devenu le deuxième plus important de l'histoire de l'État. Les flammes ont déjà dévoré près de 200 mille hectares de forêt dans le nord de la Californie. Des milliers de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Comme cette habitante de Chester, dans le comté de Plumas.

« C’était très intense », raconte-t-elle. « Les collines autour de nous étaient couvertes de flammes. Le feu était impressionnant. Cet incendie est un vrai monstre ». Selon le Los Angeles Times , « certains habitants de localités à risque refusent de quitter leurs maisons, armes à la main. Ces personnes obligent les pompiers à mettre leur propre vie en danger pour sauver ces récalcitrants ».

La progression du variant Delta du Covid-19 continue à inquiéter les autorités sanitaires américaines

La situation reste particulièrement alarmante en Floride, où « 13 800 patients atteints du Covid sont actuellement à l'hôpital, dont près de 2 800 en soins intensifs », selon le Miami Herald . Parmi les malades se trouvent une majorité de jeunes, voire d'enfants, l'immense majorité d'entre eux ne sont pas vaccinés. Il y a quelques jours, Marquis Davis, un entrepreneur et papa de deux enfants, est mort du Covid à l'âge de 28 ans. Lui non plus n'avait pas été vacciné. Sa veuve a eu l'idée de transformer ses funérailles ce week-end en une occasion pour vacciner d'autres membres de sa communauté, rapporte ABC News . Une initiative, immédiatement soutenue par le pasteur de la paroisse.

« Qu’est-ce que nous pouvons faire pour que les 20 à 40 ans comprennent que le virus est une réalité ? », s'interroge le religieux. Il dit qu'il a voulu leur montrer que « Marquis était une vraie personne décédée du virus, pas seulement un chiffre sur un bout de papier ».

Covid-19 : le Chili a rendu hier un hommage aux plus de 46 mille victimes du virus dans le pays.

Une veillée a été organisée hier au palais présidentiel en présence de familles de victimes de la pandémie et de personnel soignant, rapporte La Tercera . Lors de cet hommage, le président Sebastian Piñera a décrété un deuil national pour aujourd'hui et demain en mémoire aux Chiliens décédés du Covid-19.

Haïti : des universitaires proposent un agenda de sortie de crise

Plus d'un mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, le pays cherche toujours la bonne formule pour la transition politique. Ce week-end, plusieurs universitaires haïtiens de renom ont voulu ajouter leur pierre à l'édifice en publiant un « avis sur la gouvernance post-Jovenel Moïse ».

Le document est publié par Le Nouvelliste et l'agence haïtienne Alterpresse . Les universitaires constatent tout d'abord « qu’aucune solution ne sera formellement constitutionnelle ». Si les professeurs arrivent à cette conclusion, c'est parce qu'Haïti n'a plus de Parlement fonctionnel depuis janvier de l'année dernière faute d'élections organisées à temps. Il n'y a plus de députés. Et sur les 30 sénateurs, seuls 10 sont encore en fonction. Sans parler de la crise politique suscitée en début d'année, on s'en souvient, à propos de la durée du mandat de Jovenel Moïse, le désormais défunt président à qui bon nombre d'Haïtiens reprochaient d'occuper de manière illégale la fonction de président depuis février dernier.

Les signataires du document soutiennent par ailleurs que le gouvernement par intérim, mené par le Premier ministre provisoire Ariel Henry et soutenu par la communauté internationale est illégitime. Et ceci non seulement pour les problèmes de vide constitutionnel évoqués à l'instant. Mais aussi parce que, selon les universitaires,« M. Henry s’arroge la totalité de la fonction exécutive pour un temps indéterminé ». Les auteurs rappellent que « l’exécutif est partagé entre un président de la République et un Premier ministre, et que certaines décisions ne relèvent que du président en sa qualité de chef de l’État. L’extension des compétences du Premier ministre à celles de président de la République est illégale en sa forme et illégitime en son fond ».

Il faudrait donc trouver un président par intérim. Et pour ce faire, les universitaires proposent la Constitution d'un organe « qui regrouperait les dix sénateurs encore en fonction et les différents secteurs traditionnellement sollicités pour la mise en place des conseils électoraux provisoires, à raison de deux représentants par secteur : la Conférence Épiscopale, la Fédération Protestante, le Secteur vaudouisant, le Secteur paysan, la Chambre de Commerce et de l’Industrie d’Haïti, la Cour de Cassation ou la Fédération des Barreaux, le Secteur des Droits Humains, le Secteur universitaire, ainsi que le secteur de la presse ».

Dans l'idée des auteurs, cet organe ne sera pas seulement chargé de nommer un président provisoire jusqu'aux prochaines élections, mais aussi de contrôler son gouvernement. « En résumé, concluent les universitaires, nous plaidons pour l’octroi à l’organe de contrôle de toutes les compétences dont jouissent les chambres du parlement », aujourd'hui inexistant.

Pendant ce temps, la capitale d'Haïti a connu un nouveau week-end ensanglanté. C'est ce que rapporte Le Nouvelliste . Le journal fait état de quatre personnes tuées, dont un avocat au barreau de Port-au-Prince. « Maître Roberson Louis a été abattu dans le quartier de Delmas par des individus armés et qui circulaient à moto alors qu'il revenait de la banque ». Trois autres personnes ont été tuées et une autre blessée lors d'une attaque dans le quartier de Christ Roi. Selon Le Nouvelliste, ces victimes « venaient également d'effectuer des transactions bancaires ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne