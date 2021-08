États-Unis: ouverture du très attendu procès du musicien R Kelly

L’ancienne star américaine du RnB, aujourd’hui âgé de 54 ans, est accusée d’abus sexuels, notamment sur mineurs. Arrêté l’été 2019, son procès avait été retardé en raison de la pandémie de Covid-19.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Face au juge et au jury, R Kelly devra répondre de plusieurs chefs d’accusation : extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, séquestration… Le chanteur est poursuivi pour des faits qui s’étalent sur 25 ans.

Il est, entre autres, accusé d’avoir dirigé un réseau qui recrutait et préparait des filles, souvent mineures, à avoir des relations sexuelles avec lui. Des faits qui étaient notamment au cœur du documentaire « Surviving R Kelly », donnant la parole à plusieurs femmes accusant l’artiste d’abus. Lui a toujours nié les faits et plaide non coupable.

Un système de prédation

Lors de ce procès, les procureurs vont tenter de démontrer que l’ancienne star a mis en place un vrai système de prédation. Ils comptent sur les histoires d’au moins six victimes.

Beaucoup s’attendent à ce que les procureurs reviennent sur le mariage de R Kelly avec la chanteuse Aaliyah en 1994. Union qui avait été annulée à cause de l’utilisation d’un faux certificat attestant que la jeune artiste avait plus de 18 ans. Elle en avait en fait 15.

Le procès qui s’ouvre à Brooklyn devrait durer plusieurs semaines. Aujourd’hui débute la sélection du jury. S’il est reconnu coupable, R Kelly risque jusqu’à vingt ans de prison.

