Autochtones: les Canadiens à la recherche de leur histoire enfouie

Depuis des mois, des découvertes dans d’anciens cimetières ravivent des souvenirs douloureux pour les autochtones du Canada. L’occasion pour le reste de la population de prendre conscience d’une réalité longtemps occultée des livres d’histoire et de la mémoire collective.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Montréal,

Entre 1880 et 1997, environ 150 000 autochtones ont dû quitter leur territoire et leur famille, scolarisés de force dans des pensionnats gérés par des congrégations religieuses. Ce mouvement d’assimilation décidé par les gouvernements de l’époque visait à « tuer l’Indien en l’enfant. » Arrachés du jour au lendemain à leur mode de vie nomade, souvent mal nourris, victimes d’agressions ou des malades infantiles de l’époque, près de 6 000 de ces enfants n’auraient jamais retrouvé leurs parents à la fin de l'année scolaire.

Des traces de cette histoire enfouie émergent aujourd’hui grâce à une nouvelle technologie. L'utilisation de géo-radars, dont les ondes pénètrent dans le sol, permet de repérer des restes de corps enterrés sans sépultures. Le 27 mai, la nation Tk’emlups te Secwépemc, en Colombie-Britannique, découvre ainsi ce qui ressemble à près de 200 tombes non identifiées, près d’un ancien pensionnat, ouvert de 1890 à 1969. Quelques jours plus tard, la communauté Coweness, en Saskatchewan, dans l’Ouest canadien, détecte présence de 751 tombes, toujours près d’un pensionnat. En tout, les traces de 1 300 sépultures émergent sur plusieurs sites.

Dès lors, la machine médiatique s’emballe, et les Canadiens prennent conscience d’un passé dont une majorité ignorait tout. Par solidarité, plusieurs villes annulent les activités de la fête nationale, le 1er juillet. Justin Trudeau, visiblement ému, réclame des excuses officielles du pape pour ces morts inexpliqués. Un geste qui suscite des réactions partagées. « Lorsque le Premier ministre vient pleurer devant les caméras, ça m’énerve, s’exclame l’anthropologue Marie-Pierre Bousquet, directrice du programme en études autochtones à l’Université de Montréal. Des experts ont fait un travail colossal en 2015 et rédigé un rapport pour la Commission Vérité et Réconciliation. Demander des excuses du pape figurait déjà parmi les recommandations. Alors, pourquoi elles n’ont pas été suivies ? »

Indifférence chronique

Cette question, les survivants des pensionnats se la posent aussi. Des larmes plein la voix, des centaines d’entre eux ont raconté à la Commission de 2008 à 2015 les circonstances autour de la perte d’un frère, d’une sœur, d’un cousin. Ils avaient aussi confié les conséquences traumatisantes sur leur vie d’adulte de cet arrachement à leurs proches et à leur culture, qui ont souvent engendré alcoolisme, drogue, perte de sens. Sauf que leurs récits n’ont manifestement pas ébranlé le mur d’indifférence qui entoure les autochtones au Canada. Même au sein des communautés, certains choisissent de taire ces souvenirs qui leur causent encore de terribles cauchemars 40 ou 50 ans plus tard.

Jean-Guy Pinette témoigne de sa vie au Pensionnat devant la clôture qui abrite ce site et sur laquelle des passants ont accroché des vêtements d’enfants pour rappeler la mémoire des disparus. © RFI/Pascale Guéricolas

« Il faut que les jeunes sachent ce qui s’est passé ici », affirme pourtant Jean-Guy Pinette. Fier membre de la nation Innue, cet intervenant spirituel vit à quelques centaines de mètres du site d’un ancien pensionnat, à Mani-u tenam près de Sept-Îles, dans l’est du Québec. À l’âge de sept ans, il a suivi le curé de sa paroisse qui lui proposait « une petite promenade ». Finalement, la prétendue balade a duré huit ans. Elle lui a aussi causé des souffrances profondes, qui l'ont mené au bord du suicide. « C’est important que les enfants et les petits-enfants des ex-pensionnaires entendent leur récit, reprend le sexagénaire. Cela va leur permettre de comprendre pourquoi ils consomment de l’alcool ou ont parfois du mal à témoigner de l'affection à leurs proches en les prenant dans leurs bras. »

Les yeux fixés sur le terrain gazonné où sont ensevelies les fondations des bâtiments où logeaient les filles et les garçons jusqu’en 1972, M. Pinette se souvient d’un rassemblement organisé en 2013. Les ex-pensionnaires se sont retrouvés autour des restes d’une construction liée au pensionnat, où des enfants auraient été agressés sexuellement. « Nous avons pleuré ensemble, mais nous nous sommes aussi donnés de l’amour et de la force, se souvient l’intervenant. J’espère que nous pourrons faire un grand cercle ici, raconter notre histoire, en mangeant ensemble nos mets traditionnels. »

Un énorme travail de recherche

Au cours des prochains mois, le Conseil de bande de Uashat-Mani-u tenam pense à organiser des fouilles, comme d’autres organisations à travers le Canada. Des recherches qui prendront du temps, et surtout beaucoup d’argent, prévient l’anthropologue Marie-Pierre Bousquet, qui a dirigé un livre sur l’histoire des pensionnats au Québec. « Il va falloir explorer les archives des congrégations religieuses pour retrouver la trace des enfants disparus, explique la chercheuse. Il s’agit la plupart du temps d’archives privées, dispersées un peu partout et très souvent non classées. Même s’il existe maintenant des logiciels de traitement des données massives, beaucoup de ces boîtes ne sont pas même pas indexées. »

Cette exploration des archives est complémentaire aux fouilles effectuées par des instruments de détection, car elle permet de délimiter les sites susceptibles d’abriter les restes de corps d’enfants. Par la suite, les communautés devront décider si des recherches ADN seront menées pour retrouver la filiation des enfants enterrés, ou quel type de sépulture les abritera pour leur dernier repos. Des questions difficiles, qui tourmentent une société canadienne de plus en plus consciente que la réconciliation avec les autochtones prendra du temps.

→ Réécouter sur RFI : Ils ont été « victimes de politiques d'intégration violentes »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne