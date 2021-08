À la Une: en Haïti, un juge d’instruction désigné dans l’affaire de l’assassinat du président

Publicité Lire la suite

Plus d'un mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, aux premières heures du 7 juillet, chez lui, Haïti connait enfin le nom du juge qui va instruire l'affaire : il s'agit de Mathieu Chanlatte qui a été désigné ce lundi après-midi 9 août par le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour faire toute la lumière sur ce drame.

Les réactions dans la presse haïtienne à cette nomination démontrent clairement une certaine inquiétude. Dans les colonnes du journal Le Nouvelliste, le président de l’Association nationale des magistrats haïtiens souhaite « bonne chance à Mathieu Chanlatte ». Jean Wilner Morin dit espérer « que les autorités mettront tous les moyens nécessaires à la disposition de ce magistrat et qu'elles assureront sa sécurité ». De son côté, le ministre haïtien de la Justice se veut rassurant : contacté par Le Nouvelliste, Rockfeller Vincent explique « qu'il est du devoir de son ministère de prendre toutes les dispositions pour sécuriser les juges à travers le pays, les pièces à conviction et les corps du délit ».

Les attentes des Haïtiens sont grandes. Le Washington Post constate que l'annonce du nom du juge d'instruction a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. « Vous avez une grande responsabilité devant l'histoire de ce pays, a tweeté un homme à l’adresse de Mathieu Chanlatte. Vous avez la responsabilité de faire triompher la justice. »

« Des réponses, des réponses claires et précises, c’est tout ce que nous voulons », réclame de son côté le site d'information Haiti Press Network. « Comme bon nombre de citoyens, nous avons peur que l’affaire Jovenel Moïse ne tombe dans la scabreuse rubrique judiciaire de "L’Enquête se poursuit" », souligne l'éditorialiste.

Ce qui amène d’ailleurs certains à soutenir la demande du ministre haïtien des Affaires étrangères : à savoir l'ouverture d'une enquête internationale.

À l'instar de l'Office de la protection du citoyen qui a adressé une lettre en ce sens à l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. La lettre est publiée ce mardi 10 août par l'agence Alterpresse. « L’Office de la protection du citoyen croit, au nom du droit à la vérité et à la justice, que la contribution de l’ONU se révèle importante pour la conduite d’une bonne enquête afin que tous les commanditaires, les auteurs intellectuels de l’assassinat du président Moïse, soient identifiés et traduits en justice, conformément au Droit Pénal International et au Droit International des Droits de l’Homme », peut-on y lire.

Pendant ce temps, les familles des 18 Colombiens arrêtés en Haïti pour leur implication présumée dans l'assassinat de Jovenel Moïse, ont manifesté ce lundi à Bogota. Elles réclament notamment que les 18 détenus colombiens aient accès à des avocats et soient examinés par les médecins. Le journal colombien El Espectador annonce ce mardi que le vice-ministre colombien des Affaires étrangères se rendra en Haïti, accompagné par des membres de familles des Colombiens détenus. « L'objectif du voyage est d'obtenir le rapatriement des corps des Colombiens tués par la police haïtienne dans les heures qui ont suivi l'assassinat de Jovenel Moïse ainsi que l'assistance judiciaire pour les détenus », rapporte le quotidien.

Menace d'une sixième tempête tropicale dans les Caraïbes

Le Centre national des ouragans à Miami tire la sonnette d'alarme. Une perturbation cyclonique dans les Caraïbes menace de devenir la sixième tempête tropicale de la saison des ouragans dans l'Atlantique.

Selon les prévisions du National Hurricane Center, la perturbation devrait atteindre Puerto Rico ce mardi avant de longer, mercredi, le nord de la République dominicaine, d'Haïti et de Cuba. D'après la trajectoire actuelle, le système passera beaucoup sur de la terre ferme. « C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, prévient le Washington Post. Bonne, parce que cela limitera le temps que la tempête passe au-dessus des eaux chaudes caribéennes. Ce qui va l'empêcher de s'intensifier trop rapidement. Mais mauvaise, poursuit le journal, parce que plus de personnes vont faire face aux pluies diluviennes et aux inondations potentielles. » « À ce stade, il est beaucoup trop tôt pour déterminer la force que prendra cette tempête », prévient de son côté un météorologue dans les colonnes du quotidien Sun Sentinel, de Floride. Une chose semble d'ores et déjà certaine : une très large moitié nord d'Haïti risque d'être touchée par le passage de cette perturbation cyclonique dans la journée de demain.

L’administration Biden déclassifiera certains documents sur les attentats du 11 septembre 2001

Aux États-Unis, l'administration Biden a fait une annonce importante ce lundi : elle pourrait ouvrir certains documents classifiés en rapport avec les attentats du 11-septembre. Il faut dire que Joe Biden est sous pression, rappelle le New York Times. Les familles des victimes des attentats lui ont demandé de ne pas participer aux cérémonies pour le 20e anniversaire des attaques, à moins de déclassifier certains documents importants. Selon l'avis des proches des victimes, ces documents démontreront les liens entre le gouvernement de l'Arabie saoudite et les terroristes.

