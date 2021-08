Chili: une campagne en ligne pour recruter des candidats aux élections

Un homme agite des drapeaux du parti «La Lista Del Pueblo» à Santiago le 23 mai 2021. AFP - MARTIN BERNETTI

Texte par : Justine Fontaine Suivre 4 mn

Au Chili, les électeurs seront de nouveau appelés aux urnes en novembre 2021, pour la quatrième fois en à peine plus d'un an. L'an dernier les Chiliens ont dit « oui » à la rédaction d'une nouvelle Constitution, et cette année ils ont élu une Assemblée constituante. Dans trois mois, le 21 novembre, ils devront choisir un président et de nouveaux sénateurs et députés. La date du scrutin approche et certains mouvements politiques n'ont pas assez de candidats.