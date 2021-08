À la Une: au Brésil les parlementaires infligent un revers cinglant à Bolsonaro

Publicité Lire la suite

« La proposition d'amendement de la Constitution est rejetée », a annoncé mardi soir 11 août le président de la Chambre des députés, Arthur Lira. Le président brésilien Jair Bolsonaro voulait obtenir l'arrêt du système de vote électronique afin de revenir, dès l'élection présidentielle de l'an prochain, aux bulletins de vote imprimés. Ce qu'ont rejeté les parlementaires à Brasilia. « Bolsonaro : la claque », titre le quotidien A Tarde . « Les bulletins de vote imprimés sont partis en fumée », plaisante en Une le journal Extra . Et O Globo de saluer cette « démonstration de force de l'institution qui représente la base même de la démocratie brésilienne : le Parlement qui a sifflé la fin de la récréation. Et c'est heureux », se réjouit le quotidien.

Des blindés dans les rues de Brasilia au moment du vote des parlementaires

Au moment où les députés se prononçaient sur la modification du système de vote, Jair Bolsonaro avait organisé un défilé militaire. Des blindés et autres véhicules militaires en plein centre de Brasilia devant le siège des trois pouvoirs : du jamais vu depuis le retour de la démocratie au Brésil en 1985.

« Fautes de voix suffisantes à la Chambre des députés, le président fait venir les chars », s'insurge le quotidien O Estado . « C'était une tentative évidente d'intimider les parlementaires ainsi que les tribunaux, piliers de la résistance à l'escalade autoritaire de Jair Bolsonaro », estime l'éditorialiste qui poursuit : « Cette tentative s'est transformée en une démonstration pitoyable de l'isolement politique et de la faiblesse du chef de l'État. Mais attention », prévient O Estado, « cela ne rend pas Jair Bolsonaro moins dangereux. À ce stade, le président semble se soucier peu du fait que ses gestes et discours fous fassent ressembler le Brésil de plus en plus à une république bananière. Jair Bolsonaro a choisi la voie de la confrontation. Et dans cet engrenage, il n'écoute plus que les rugissements de ses partisans fanatiques et excités par la vue des chars dans les rues », conclut le journal.

De son côté, le journal Folha de Sao Paolo estime que le défilé de ce mardi équivaut à « une défaite morale des forces armées brésiliennes et une preuve supplémentaire de la situation difficile dans laquelle se trouvent les militaires en raison de leur soutien à ce président fou ».

États-Unis : le Sénat adopte le projet de la rénovation des infrastructures

Le président américain Joe Biden a salué mardi le vote au Sénat d'un colossal projet de rénovation des infrastructures américaines. Avec le soutien de plus d'un tiers des élus républicains, « le Sénat a offert une grande victoire à Joe Biden », titre aujourd'hui The Hill . Toutefois, tout n'est pas gagner. Le projet de loi qui validera les 1 200 milliards de dollars sera maintenant soumis à la Chambre des représentants. Et là, « le président va devoir rassembler son propre parti », prévient le New York Times . « L'aile gauche des démocrates reproche en effet au négociateurs de la loi d'avoir fait trop de concessions aux républicains. Notamment en ce qui concerne les dépenses destinées à lutter contre le changement climatique qui ont été divisées par deux par rapport au projet initial ».

Démission d’Andrew Cuomo

Beaucoup de commentaires dans la presse américaine aussi après la démission mardi du gouverneur de l'État de New York, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Cette démission est saluée par USA Today pour qui Andrew Cuomo « personnifie l'abus de pouvoir au détriment des personnes vulnérables ».

« C'est une bonne journée pour New York, et une meilleure encore pour toutes les femmes sur les lieux de travail à travers les États-Unis, souligne de son côté le Washington Post . Des futurs Cuomos, et il y en aura, se sentiront moins enhardis à l'idée de pouvoir s'en sortir indemnes. »

