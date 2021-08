États-Unis: Google va rémunérer le télétravail en fonction du lieu de vie

Avec la pandémie, le télétravail s’est largement développé dans le monde. Et certains salariés en télétravail en ont même profité pour déménager. Mais avec la perspective d’un retour à la normale, les télétravailleurs vont être amenés à faire des compromis côté salaire s’ils veulent continuer de travailler à domicile. C’est le cas des salariés de Google qui vont être rémunérés en fonction du coût de la vie de leur lieu de résidence.

Si vous voulez être payé au tarif de New York, vous travaillez à New York. C’est le message de Google à ses salariés. Un employé qui télétravaille depuis le Connecticut, à une heure de New York sera donc payé 15% de moins.

Google n’est pas le seul à appliquer cette règle, d’autres géants de l’internet, Facebook et Twitter ont mis en place cette politique de salaire à la carte, en fonction du domicile. Des grandes banques d’affaires également, comme Morgan Stanley.

À l’avenir, le salarié américain qui travaille à domicile devra faire des concessions en matière de salaire. Mais plusieurs entreprises envisagent d’autres options, comme par exemple, exiger des heures supplémentaires. Pour travailler à domicile à plein temps, les salariés américains sont-ils prêts à faire de tels sacrifices ? Si l’on en croit plusieurs études récentes sur le sujet, il semble que c’est le cas.

Dans leur grande majorité, les télétravailleurs américains se déclarent favorables à des baisses de salaires, à faire des heures supplémentaires ou bien encore à renoncer à certaines de leurs prestations d’assurance, en matière de santé.

