Nicaragua: la dernière figure de l'opposition a quitté le pays

Carmella Rogers, plus connue en politique sous le nom de Kitty Monterrey, ici, à Managua, le 6 juillet 2021.

À l’approche de l'élection présidentielle du 7 novembre prochain, Carmella Rogers, la présidente du parti d’opposition Citoyens pour la liberté, connue sous l’identité de Kitty Monterrey, a quitté le Nicaragua pour le Costa Rica afin d’échapper à la prison.

Selon Kitty Monterrey, plus personne n’est en sécurité au Nicaragua. La présidente du parti d’opposition Citoyens pour la liberté s’est exprimée dans la presse costaricaine après sa fuite. Avant de quitter son pays, le régime Ortega lui avait retiré sa carte électorale et son passeport. Le porte-parole de son parti, un ancien ambassadeur, a lui aussi voulu fuir, mais il a été arrêté lundi dernier.

Vers le même isolement international que le Venezuela

Ce sont désormais 32 opposants qui se trouvent écartés de la présidentielle de novembre prochain, dont sept candidats potentiels. Le président Daniel Ortega, qui brigue avec son épouse Rosario Murillo un quatrième mandat, n’a donc plus de concurrents sérieux. Cette répression, qui a commencé en 2018 avec les manifestations anti-Ortega, a amené les États-Unis et l’Union européenne à mettre en place des sanctions contre le Nicaragua.

Cette semaine, le régime Ortega a retiré ses ambassadeurs de quatre pays d’Amérique latine, dont le Mexique et la Colombie. Ces pays avaient rappelé leurs ambassadeurs pour consultation afin de protester contre la dernière vague d’arrestation des opposants. Selon certains observateurs, le Nicaragua pourrait, à l’instar du Venezuela, se retrouver de plus en plus isolé sur la scène internationale.

