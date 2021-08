Présidentielle 2022 au Brésil: la polémique continue sur le mode de vote

Le président brésilien, Jair Bolsonaro (au c.), assiste à une parade militaire à Brasilia le 10 août 2021.

Au Brésil, les tensions montent autour de la question du mode de vote lors des prochaines élections présidentielles, en 2022. Alors que le pays est reconnu mondialement pour son système de vote électronique, Jair Bolsonaro réclame un nouveau mode de vote, avec un bulletin de vote imprimé. La Chambre des députés a rejeté la proposition de modification du système de vote. Mais le sujet continue de faire polémique au Brésil.

De notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Pour les partisans de Jair Bolsonaro, il aurait dû remporter les dernières élections dès le premier tour, mais le vote électronique aurait permis des fraudes. « Il faut que ça change. Quand on vote, il faut qu’on ait une garantie que notre vote est bien enregistré, parce que sinon, on n’est pas sûr. Et puis ils peuvent manipuler la machine », estime Paulo, l’un d’entre eux.

►À lire aussi : Brésil: le président Bolsonaro dans le viseur de la justice électorale

Des accusations sans preuve qui ont poussé le Tribunal supérieur électoral à ouvrir une enquête contre Jair Bolsonaro. Il a menacé à plusieurs reprises de ne pas reconnaître le résultat des futures élections si le système ne changeait pas. « Il ne le reconnaîtra pas parce qu’il veut gagner. C’est sa façon de tricher un peu plus pour pouvoir rester. Que ce soit électronique ou papier, ils vont frauder dans tous les cas… Pour moi, c’est une vraie mafia », dit Adriana, une opposante du président brésilien.

Manifestations

Depuis plusieurs mois, partisans et opposants du président manifestent tour à tour dans les rues. Certains craignent un scénario à l’américaine en 2022, avec des affrontements entre les deux camps. « Ce qu’il y a, c’est une mobilisation de son électorat, qui est conservateur, qui fait partie de la milice, qui est armé. Donc il existe peut-être le risque d’une confusion civile », analyse Isabel.

Ce mardi, alors que les députés votaient sur la question du système électoral et rejetaient la proposition du président brésilien, des tanks militaires défilaient à Brasilia. Une « tragique coïncidence » selon le président de la Chambre des députés.

